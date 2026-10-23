Agnone, Di Lucente propone di riconvertire il nuovo ospedale in un istituto penale minorile

Trasformare la struttura incompiuta di Agnone in un istituto penale minorile, creando nuove opportunitÃ occupazionali per lâ€™Alto Molise, senza trascurare la tutela dei servizi sanitari locali.
Di seguito il testo integrale della dichiarazione di Andrea Di Lucente:
"Dare un futuro a una struttura incompiuta e creare nuove opportunitÃ per lâ€™Alto Molise.
Le dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla necessitÃ di potenziare gli istituti penali minorili aprono una possibilitÃ che merita di essere approfondita.
Per questo chiederÃ² un incontro al ministro per valutare la possibile riconversione del nuovo ospedale di Agnone, una struttura rimasta incompiuta per decenni.
Unâ€™ipotesi da verificare sotto il profilo tecnico ed economico, che potrebbe creare nuovi posti di lavoro e opportunitÃ per il territorio.
Il confronto dovrÃ approfondire anche le possibili ricadute sui servizi sanitari locali, la cui tutela resta una prioritÃ .
Lâ€™obiettivo Ã¨ trasformare unâ€™opera incompiuta in una risorsa concreta per lâ€™Alto Molise."