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Agnone, Di Lucente propone di riconvertire il nuovo ospedale in un istituto penale minorile

Il consigliere regionale chiederÃ  un incontro al ministro Nordio per valutare la fattibilitÃ  del progetto.

AttualitÃ 
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 Trasformare la struttura incompiuta di Agnone in un istituto penale minorile, creando nuove opportunitÃ  occupazionali per lâ€™Alto Molise, senza trascurare la tutela dei servizi sanitari locali.

Di seguito il testo integrale della dichiarazione di Andrea Di Lucente:

"Dare un futuro a una struttura incompiuta e creare nuove opportunitÃ  per lâ€™Alto Molise. 
Le dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla necessitÃ  di potenziare gli istituti penali minorili aprono una possibilitÃ  che merita di essere approfondita.
Per questo chiederÃ² un incontro al ministro per valutare la possibile riconversione del nuovo ospedale di Agnone, una struttura rimasta incompiuta per decenni.
Unâ€™ipotesi da verificare sotto il profilo tecnico ed economico, che potrebbe creare nuovi posti di lavoro e opportunitÃ  per il territorio.
Il confronto dovrÃ  approfondire anche le possibili ricadute sui servizi sanitari locali, la cui tutela resta una prioritÃ .
Lâ€™obiettivo Ã¨ trasformare unâ€™opera incompiuta in una risorsa concreta per lâ€™Alto Molise."
 
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