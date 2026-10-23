Rimossi i blocchi dei Tir, scendono in piazza i taxi

Nel Mezzogiorno sono stati rimossi i blocchi degli autotrasportatori, e i tir hanno ricominciato a trasportare merci e carburanti.

Ci vorrÃ qualche giorno perchÃ© la situazione torni alla normalitÃ in supermercati e distributori. Ma finita la protesta dei camionisti, parte quella dei tassisti, anche loro strozzati dal caro carburanti. Per lunedÃ¬ Ã¨ fissato a Roma un presidio di tre sigle davanti al ministero dei Trasporti. MartedÃ¬ altre 27 sigle si vedranno a Firenze. E lo sciopero dei taxi non Ã¨ un'ipotesi remota.

Nella notte fra giovedÃ¬ e venerdÃ¬ sono stati tolti i presidi degli autotrasportatori in Campania e in Calabria, dopo che giovedÃ¬ il Consiglio dei ministri ha stanziato 105 milioni di euro di sostegni al settore. In precedenza, martedÃ¬ 20, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini aveva promesso 480 milioni di aiuti subito, e altri 590 per il rinnovo dei mezzi. Dalla Campania alla Calabria, i camion si sono rimessi in moto per rifornire supermercati e distributori. "Probabilmente servirÃ ancora qualche giorno per un ritorno alla piena normalitÃ ", ha commentato il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.

Al Sud ci sono ancora stazioni di servizio a secco, e banchi vuoti nei supermarket. Il presidente di Federdistribuzione, Carlo Buttarelli, prevede che "ci vorranno non meno di 5-7 giorni per tornare alla piena normalitÃ , perchÃ© i negozi sono vuoti". Su danni economici provocati dai blocchi, Buttarelli parla di "decine di milioni di euro nelle Regioni coinvolte". Si fanno anche i conti sulle operazioni di controllo. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha dichiarato che per i blocchi stradali al Sud sono state identificate 2.065 persone, 79 denunciate e 242 sanzionate. Certo il confronto proseguirÃ ancora.

MartedÃ¬ 27 le associazioni degli autotrasportatori incontreranno al Mit a Roma il ministro Salvini, per fare il punto della situazione. Ma mentre la protesta dei camionisti per il caro-carburante rientra nei ranghi, parte quella dei tassisti. Tre associazioni di categoria, itTaxi, Uri e Unicoop, hanno annunciato per lunedÃ¬ prossimo un presidio davanti al ministero dei Trasporti, dalle 10 alle 13. Fatto davvero inusuale, insieme ai taxi manifesteranno anche i loro concorrenti, i Noleggi con conducente (Ncc). Altre 27 sigle (tra le quali Uiltrasporti, Usb Taxi, Federtaxi Cisal) si riuniranno invece a Firenze il giorno successivo, martedÃ¬ 27, per valutare iniziative di lotta. "Lo sciopero Ã¨ un'opzione in campo, ed Ã¨ quanto mai probabile", ha detto Carlo Di Alessandro di Federtaxi Cisal.

"Siamo di fronte a un'emergenza economica non piÃ¹ sostenibile -, ha detto il presidente di itTaxi, Loreno Bittarelli -. Con le tariffe amministrate dai Comuni, non possiamo scaricare sui clienti i rincari record di benzina e gasolio: i costi li pagano interamente i lavoratori, i cui margini sono azzerati". itTaxi e le altre chiedono al governo l'estensione del "Gasolio Professionale" (ovvero detassato), un fondo di compensazione straordinario e incentivi per la transizione green. Le sigle che si vedranno a Firenze chiedono sostegni alla categoria e l'entrata in vigore di misure anti-abusivismo previste per legge, ma non ancora applicate.