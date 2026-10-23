Poggio Sannita, UILTrasporti e Comune a confronto: «Più collegamenti, infrastrutture e lavoro per fermare lo spopolamento dell’Alto Molise»

UILTrasporti Molise: «Il diritto alla mobilità è fondamentale per contrastare lo spopolamento, sostenere l'occupazione e garantire un futuro alle comunità delle aree interne».

Poggio Sannita (IS), 23 ottobre 2026 – Si è svolto oggi, presso la sede municipale di Poggio Sannita, l'incontro pubblico dal titolo “Trasporto pubblico locale, infrastrutture e logistica nelle aree interne – Un dibattito sul futuro dell'Alto Molise”, promosso dalla UILTrasporti Molise in collaborazione con il Comune di Poggio Sannita.

Un'importante occasione di confronto dedicata alle prospettive di sviluppo delle aree interne molisane, con particolare attenzione al diritto alla mobilità, al potenziamento delle infrastrutture, alla valorizzazione della logistica e alla necessità di contrastare il progressivo spopolamento dei piccoli comuni.

All'iniziativa hanno partecipato Raffaele Policella, Sindaco di Poggio Sannita; Massimo Proietti, del Dipartimento Nazionale Mobilità e Trasporto Pubblico Locale della UILTrasporti; Walter Barbieri, Responsabile del Coordinamento Merci e Logistica della UILTrasporti; Nicola Gabriele Scafa, Segretario Generale UILTrasporti Molise, e Giuseppe Pezzente, Segretario confederale della UIL Molise.

Al centro del dibattito le difficoltà quotidiane vissute dai cittadini delle aree interne, dove la carenza di collegamenti, l'insufficienza dei servizi e le criticità infrastrutturali rappresentano ostacoli concreti alla crescita economica, alla qualità della vita e alla permanenza delle giovani generazioni sul territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata alla nuova gara regionale per il trasporto pubblico locale, considerata un passaggio fondamentale per ridisegnare il sistema della mobilità molisana.

Nel corso dell'incontro è stata ribadita la necessità di superare una visione del trasporto pubblico basata esclusivamente su criteri economici, riconoscendone soprattutto la funzione sociale, particolarmente importante nei territori più isolati.

«Il trasporto pubblico non può essere considerato soltanto un servizio da organizzare secondo logiche di contenimento della spesa. Nelle aree interne rappresenta un diritto fondamentale, perché consente ai cittadini di raggiungere scuole, ospedali, luoghi di lavoro e servizi essenziali. Vivere in un piccolo comune non deve significare avere meno diritti rispetto a chi vive nei centri più grandi», è il messaggio sostenuto dalla UILTrasporti Molise.

La nuova organizzazione del trasporto pubblico dovrà quindi garantire collegamenti adeguati, integrazione tra i diversi servizi, maggiore attenzione ai comuni periferici e, contemporaneamente, piena tutela occupazionale, sicurezza e rispetto dei contratti collettivi per i lavoratori del settore.

Altro tema centrale è stato quello delle infrastrutture e dell'intermodalità, con la necessità di costruire un sistema di collegamenti capace di integrare trasporto su gomma, ferrovia e principali nodi logistici, superando l'isolamento che penalizza numerosi territori dell'Alto Molise.

In questo contesto è stata richiamata anche l'opportunità di approfondire progetti come Molise Vola, valutandone la fattibilità e le possibili ricadute sul sistema regionale dei collegamenti.

Ampio spazio è stato riservato anche al ruolo strategico della logistica e del trasporto merci, settori che possono rappresentare un importante motore di sviluppo economico e occupazionale.

Il miglioramento della rete infrastrutturale, il rafforzamento dei collegamenti con i principali poli produttivi e logistici, compreso il sistema portuale di Termoli, e una maggiore integrazione tra trasporto stradale e ferroviario possono contribuire a sostenere le imprese locali, valorizzare le produzioni del territorio e creare nuove opportunità di lavoro.

Per la UILTrasporti, tuttavia, ogni percorso di sviluppo deve necessariamente essere accompagnato dalla tutela dei lavoratori, dalla sicurezza, dalla formazione professionale e dalla qualità dell'occupazione.

Il contrasto allo spopolamento è stato uno dei fili conduttori dell'intera iniziativa. La mancanza di servizi, infrastrutture e opportunità lavorative rischia infatti di accelerare l'abbandono dei piccoli centri, impoverendo progressivamente il patrimonio sociale, economico e culturale dell'Alto Molise.

Da qui la necessità di una strategia condivisa che coinvolga istituzioni locali, Regione, Governo, parti sociali e mondo produttivo, trasformando le esigenze dei territori in interventi concreti e programmati.

«Non possiamo parlare di rilancio delle aree interne senza garantire mobilità, infrastrutture e lavoro. Non possiamo chiedere ai giovani di restare se non offriamo loro servizi e prospettive. Il nostro obiettivo deve essere quello di creare le condizioni affinché partire sia una scelta e non un obbligo», è stato sottolineato nel corso del confronto.

L'incontro di Poggio Sannita ha rappresentato dunque un momento di dialogo tra amministrazioni, organizzazioni sindacali e territorio, con l'obiettivo di promuovere una visione di sviluppo capace di mettere al centro le persone, il lavoro e le comunità locali.

La UILTrasporti Molise ha ribadito il proprio impegno a proseguire il confronto con le istituzioni e con tutti i soggetti interessati, affinché alle analisi e alle proposte seguano scelte concrete, investimenti e risultati verificabili.

«Il Molise non chiede assistenza. Chiede infrastrutture, lavoro, servizi e opportunità. Le aree interne non sono territori destinati al declino, ma comunità nelle quali investire. Il futuro dell'Alto Molise riguarda il futuro dell'intera regione».

È questo il messaggio conclusivo lanciato da Poggio Sannita, nella convinzione che una mobilità efficiente, infrastrutture moderne e una logistica competitiva siano condizioni indispensabili per costruire un Molise più connesso, attrattivo e capace di offrire nuove prospettive alle generazioni future