Provincia di Isernia, Manolo Sacco allâ€™attacco: Â«Sfrattato dallâ€™ufficio, sarÃ² vigile sulla maggioranza di centrosinistraÂ»

Il consigliere provinciale e sindaco di Pescolanciano denuncia sui social la revoca del suo ruolo di delegato alla viabilitÃ e rivendica il lavoro svolto e i consensi ottenuti.

ISERNIA. Â«Sono stato letteralmente sfrattato dallâ€™ufficio di delegatoÂ». Ãˆ quanto denuncia Manolo Sacco, consigliere provinciale e sindaco di Pescolanciano, in un post pubblicato sui social, nel quale esprime stupore e amarezza per quanto scoperto recandosi nella sede della Provincia di Isernia.

Sacco rivendica il lavoro svolto negli ultimi anni sui temi della viabilitÃ e del personale, sottolineando come, a suo dire, gli stessi risultati siano stati riconosciuti dal presidente dellâ€™ente. Nel suo intervento richiama anche il consenso elettorale ottenuto, affermando di essere stato Â«quattro volte consecutive primo eletto in assolutoÂ».

Secondo il consigliere, la decisione lo collocherebbe di fatto allâ€™opposizione nellâ€™attuale consiliatura, privando i sindaci e gli amministratori del territorio di un punto di riferimento costante. Sacco critica inoltre il venir meno di rapporti e accordi, soffermandosi sul principio della Â«territorialitÃ Â», che, sostiene, sarebbe utilizzato Â«a convenienzaÂ».

La vicenda segna dunque una presa di posizione netta nei confronti degli attuali equilibri politici in Provincia. Sacco annuncia infatti che, da questo momento, seguirÃ con particolare attenzione lâ€™attivitÃ dellâ€™amministrazione.

Â«CiÃ² mi responsabilizza dal punto di vista personale ancora di piÃ¹, perchÃ© sarÃ² attento e vigile allâ€™operato della cosiddetta maggioranza di centrosinistra, che nonostante abbia perso le elezioni si trova a fare la maggioranzaÂ», scrive il consigliere provinciale, concludendo il suo intervento con una critica diretta agli assetti politici dellâ€™ente.

Parole che preannunciano un ruolo di controllo e opposizione da parte di Sacco, deciso a far sentire la propria voce sulle scelte della Provincia di Isernia.