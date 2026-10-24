Città blindate, cortei in tutta Italia. Alta tensione a Torino

Giovani in piazza in tutta Italia, città blindate, perquisizioni a tappeto, mentre scattano i fermi preventivi. A Roma 43 giovani portati in Questura dopo che sono stati trovati in possesso di passamontagna, guanti, maschere e kefiah. Alta tensione in particolare a Torino tra manifestanti e forze dell'ordine, ma anche a Bologna e Firenze. A Roma alcuni manifestanti sono entrati al Colosseo. Individuata la mente della pagina Instagram 'Movimento 17 ottobre', è indagato per istigazione a delinquere aggraScontri al centro di Roma, cariche e idranti sui manifestanti

Scontri nel centro di Roma tra manifestanti e forze dell'ordine. Tutto è nato quando il corteo voleva proseguire, all'altezza di largo di Santa Susanna, verso i palazzi istituzionale. C'è stato prima un lancio di bottiglie verso le forze dell'ordine e la polizia ha reagito con gli idranti e i lacrimogeni. Successivamente sono partite le cariche di alleggerimento.