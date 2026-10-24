Città blindate, cortei in tutta Italia. Alta tensione a Torino

Giovani in piazza in tutta Italia, città blindate, perquisizioni a tappeto, mentre scattano i fermi preventivi. A Roma 43 giovani portati in Questura dopo che sono stati trovati in possesso di passamontagna, guanti, maschere e kefiah. Alta tensione in particolare a Torino tra manifestanti e forze dell'ordine, ma anche a Bologna e Firenze. A Roma alcuni manifestanti sono entrati al Colosseo. Individuata la mente della pagina Instagram 'Movimento 17 ottobre', è indagato per istigazione a delinquere aggraScontri al centro di Roma, cariche e idranti sui manifestanti
Scontri nel centro di Roma tra manifestanti e forze dell'ordine. Tutto è nato quando il corteo voleva proseguire, all'altezza di largo di Santa Susanna, verso i palazzi istituzionale. C'è stato prima un lancio di bottiglie verso le forze dell'ordine e la polizia ha reagito con gli idranti e i lacrimogeni. Successivamente sono partite le cariche di alleggerimento.
19:26
Razzi e bottiglie contro la polizia, a Torino fitto lancio di lacrimogeni
Le forze dell'ordine hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni a Torino dopo che manifestanti del corteo contro il riarmo hanno iniziato a lanciare razzi e bottiglie contro gli agenti. Le tensioni si sono verificate all'altezza del ponte Mosca, dove il corteo intendeva svoltare verso Borgo Dora e il centro cittadino. Ora i manifestanti stanno procedendo su Lungo Dora Napoli.
18:25
Corteo punta alle vie del lusso, tensioni anche a Firenze
Il corteo di Firenze, lasciata piazza Santo Spirito sta cercando di raggiungere il 'cuore' del centro ed e fermo da almeno mezz'ora sul ponte Santa Trinita dopo che le forze dell'ordine impediscono l'accesso a via Tornabuoni, il 'salotto buono' della città e sul lungarno, che porta a Ponte Vecchio. Ci sono stati alcuni momenti di tensione, con contatti tra manifestanti e forze dell'ordine, lancio di alcuni oggetti da parte dei partecipanti alla manifestazione e manganellate da parte degli agenti in tenuta antisommossa. Dopo diversi minuti la situazione sembra essere tornata alla normalità
18:18
Migliaia di studenti in corteo a Milano, tensioni con la polizia
Tensioni anche a Milano, con alcune migliaia di manifestanti, perlopiù studenti universitari, che si sono fronteggiati con le forze dell'ordine all'altezza di corso Venezia. Sono volate alcune manganellate e il corteo è stato bloccato all'altezza di via Borghetto. Diversi negozi hanno abbassato le saracinesche per paura di disordini.
18:08
Corteo a Bologna, lanci di bottiglie e carica della polizia
Carica della polizia, a Bologna, in piazza dei Martiri, con la polizia che sta respingendo i manifestanti verso in via Marconi rincorrendoli. Poco prima i manifestanti avevano lanciato bottiglie verso le forze dell'ordine. Nel frattempo è arrivato anche un mezzo idrante che sta allontanando i manifestanti. Dal corteo anche petardi contro poliziotti e carabinieri.
18:04
Tensione al corteo a Roma tra manifestanti e forze dell'ordine
Momenti di tensione al corteo a Roma tra manifestanti e forze dell'ordine nell'area archeologica del Colosseo. È qui che i giovani hanno effettuato una deviazione raggiungendo l'arco di Costantino, area tradizionalmente piena di turisti. Li è intervenuta anche la polizia in tenuta anti-sommossa. Sono seguiti momenti di tensione, ma nessuno scontro. Alcuni manifestanti sono entrati al Colosseo. Il corteo prosegue senza avere una direzione chiara.