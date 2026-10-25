Scuola: la FLC CGIL Molise al fianco degli studenti in mobilitazione

La FLC CGIL Molise dichiara il proprio sostegno alla mobilitazione delle studentesse e degli studenti in programma a Isernia lunedÃ¬ 26 ottobre. Al centro della protesta, la richiesta di risposte concrete contro il carovita, determinato dalla crisi economica che sta attanagliando il paese, salari piÃ¹ alti per lavoratrici e lavoratori e, soprattutto, la richiesta di risorse aggiuntive per la scuola.

Si tratta di rivendicazioni che condividiamo: l'inflazione degli ultimi anni ha eroso il potere d'acquisto, mentre i rincari energetici continuano a pesare sui bilanci familiari. Le misure adottate dal governo sono insufficienti a contrastare un impoverimento che riguarda studenti, precari, pensionati ma anche chi ha un'occupazione stabile.

Anche rispetto alla scuola, la mobilitazione Ã¨ necessaria e condivisibile: le condizioni di chi studia e quelle di chi lavora nella scuola sono strettamente legate. Organici adeguati, retribuzioni dignitose, personale stabilizzato, continuitÃ didattica ed edifici sicuri sono esigenze che riguardano studenti, insegnanti e personale ATA. La precarietÃ del lavoro scolastico, la carenza di organici e la mancanza di investimenti finiscono per compromettere anche la qualitÃ dell'istruzione.

La FLC CGIL sostiene quindi le ragioni della manifestazione studentesca, nel pieno rispetto dell'autonomia di chi lo promuove. Su questi temi e sulla necessitÃ di ottenere risposte concrete a partire dalla prossima legge di bilancio, anche la nostra organizzazione si Ã¨ mobilitata e continuerÃ a farlo fino allo sciopero generale del 20 novembre in concomitanza con lo sciopero internazionale di giovani e studenti.

Campobasso, 24 ottobre 2026