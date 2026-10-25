Agnone in rosa per AIRC: tra ricordo e prevenzione, la toccante testimonianza che ha stretto la comunitÃ  in un abbraccio

Commozione e speranza nell'evento ideato da Orazio Ferrelli in memoria della moglie. Grande partecipazione per l'iniziativa che aderisce a "Muoviti per AIRC"

AGNONE â€“ Una marea di solidarietÃ , speranza e profonda commozione ha attraversato il cuore dell'Alto Molise. Si Ã¨ svolta ad Agnone la seconda edizione della "Camminata in Rosa", l'evento a partecipazione gratuita dedicato al mese di ottobre rosa per la sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno.

La manifestazione Ã¨ stata promossa e organizzata con grande amore e determinazione da Orazio Ferrelli, nato dal desiderio di trasformare il dolore per la scomparsa della moglie in un gesto concreto di speranza per gli altri. A sostenere l'iniziativa Ã¨ stata una straordinaria rete di solidarietÃ che ha visto in prima linea i volontari delle associazioni del territorio, tra cui AIDO e FIDAS e con il patrocinio del Comune di Agnone.

In cammino per la ricerca: l'adesione a "Muoviti per AIRC"

La passeggiata ha visto l'adesione ufficiale alla campagna "Muoviti per AIRC", l'iniziativa della Fondazione AIRC che unisce l'importanza dell'attivitÃ fisica e dei sani stili di vita al sostegno verso la ricerca scientifica contro i tumori femminili, ricordando a tutti che la diagnosi precoce salva la vita.

La lettera che ha commosso la piazza

Il momento piÃ¹ intimo e toccante della giornata si Ã¨ vissuto quando una volontaria della FIDAS ha preso la parola per leggere la lettera inviata da una donna che ha affrontato il duro calvario di una diagnosi infausta, impossibilitata a essere presente di persona.

Le sue parole, dense di veritÃ , sofferenza ma anche di grande forza, sono risuonate in piazza portando la voce di chi combatte ogni giorno contro la malattia. L'ascolto partecipe dei presenti ha stretto l'intera comunitÃ in un unico abbraccio, dimostrando quanto sia fondamentale non lasciare mai solo chi attraversa il buio della diagnosi.

Un grande plauso va a Orazio Ferrelli per il coraggio di fare della memoria un motore di vita, e a tutti i volontari e cittadini che hanno partecipato, dimostrando che la prevenzione Ã¨ un atto d'amore collettivo.