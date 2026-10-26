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Congresso della Lega, Salvini confermato con oltre il 76%. Patriciello: Â«Il Mezzogiorno al centro del progetto nazionaleÂ»

AttualitÃ 
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Il Congresso federale della Lega si chiude con due segnali importanti.

Innanzitutto, complimenti a Matteo Salvini per la conferma alla guida del nostro movimento, con oltre il 76% dei consensi. Un risultato che rafforza la sua leadership e ci impegna a proseguire il lavoro per il Paese.

Sono particolarmente soddisfatto dellâ€™approvazione della mozione per il Mezzogiorno, che riconosce al Sud un ruolo centrale nel progetto nazionale della Lega.

Infrastrutture, lavoro, sostegno alle imprese e investimenti: sono queste le prioritÃ  sulle quali dobbiamo continuare a lavorare.

PerchÃ© rafforzare il Mezzogiorno significa rafforzare lâ€™intera Italia.

Adesso lâ€™impegno Ã¨ trasformare queste indicazioni in risultati concreti per i cittadini e per i territori.

Aldo Patriciello

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