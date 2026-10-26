Istat, Molise fanalino di coda per presenze femminili in consiglio regionale

Solo il 14,3%, percentuale tra le piÃ¹ basse d'Italia insieme alla Basilicata

Il Molise, insieme alla Basilicata, Ã¨ tra le regioni che presentano la minore quota di partecipazione delle donne nei consigli regionali, 14,3%.Lo segnala l'Istat nel Rapporto Bes, Benessere equo e sostenibile in Italia 2026.

La distribuzione territoriale, caratterizzata da rilevanti differenze nella partecipazione di donne e uomini nei consigli regionali, evidenzia un persistente squilibrio di genere nei livelli decisionali locali. Tale squilibrio Ã¨ particolarmente evidente nel Mezzogiorno, dove la componente maschile Ã¨ nettamente prevalente. Nel Nord-est i livelli di rappresentanza femminile sono piÃ¹ alti e generalmente al di sopra della media nazionale, mentre nel Nord-ovest si osservano valori prossimi alla media.

