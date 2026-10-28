Da Trivento a Casa Sanremo: Marco Gianserra sarà Brand Ambassador del Molise per il 2027

Dalla consolle di The Club – Casa Sanremo a un nuovo incarico per promuovere il talento musicale del territorio. Marco Gianserra, DJ performer classe 1980 originario di Trivento, annuncia la sua convocazione come Brand Ambassador del Molise per l’edizione 2027, dopo essere stato inserito nel cast artistico di Casa Sanremo “The Club” nel 2026.

Una nuova opportunità che Gianserra accoglie «con grande orgoglio ed entusiasmo», come ha scritto nel suo annuncio, sottolineando l’importanza di poter rappresentare il territorio e dare spazio alla passione dei DJ molisani in un contesto di prestigio.



Casa Sanremo è una realtà distinta dal Festival della Canzone Italiana, che accompagna la manifestazione con iniziative legate alla musica e allo spettacolo. Al suo interno, The Club è dedicato al mondo del clubbing e del DJing.

Un’opportunità per i DJ del territorio

L’iniziativa guarda all’intero Molise, non soltanto a Trivento, città d’origine di Gianserra. Il nuovo incarico è infatti accompagnato dalla volontà di coinvolgere altri DJ interessati a conoscere le possibilità offerte da The Club – Casa Sanremo.

«Un’opportunità importante per rappresentare il nostro territorio e dare spazio al talento e alla passione dei DJ molisani in un contesto di grande prestigio», ha dichiarato Gianserra.

L’invito è rivolto ai DJ molisani, ma anche a quelli provenienti da altre regioni. «DJ del Molise e non, questa è anche la vostra occasione!», scrive il performer, invitando gli interessati a contattarlo direttamente tramite messaggio privato sui social per ricevere informazioni, conoscere il programma e scoprire le modalità di partecipazione.

«È il momento di farci sentire, portare la nostra musica e rappresentare il Molise con orgoglio!», aggiunge, lanciando un appello a quanti desiderano approfondire l’iniziativa.

Una carriera tra formazione musicale e grandi palchi

La carriera di Marco Gianserra affonda le radici in una formazione musicale iniziata in giovane età. A soli nove anni comincia a suonare l’organetto e prosegue gli studi al Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, perfezionandosi in clarinetto e pianoforte.



Successivamente frequenta l’Accademia Europea Disc Jockey di Milano. Nel corso della sua carriera condivide la consolle con artisti della scena musicale elettronica italiana come Claudio Coccoluto, Joe T Vannelli e Giorgio Prezioso. Nel 2023 apre inoltre i concerti di Vasco Rossi a Roma e Salerno. Il suo stile musicale spazia tra tech house, afro house e sonorità funky.



Dopo la partecipazione al cast artistico di Casa Sanremo “The Club” nel 2026, Gianserra annuncia ora il nuovo incarico per il 2027, con l’intenzione di promuovere il territorio e invitare altri DJ a informarsi sulle opportunità di partecipazione.

Il suo messaggio riassume lo spirito dell’iniziativa: «Il Molise c’è. E noi siamo pronti a farlo ballare!».