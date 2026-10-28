Al via da oggi in Molise la campagna vaccinale antinfluenzale, antipneumococcica e contro il Covid.

Lo rende noto l'Asrem.

E' rivolta alle fasce piÃ¹ vulnerabili della popolazione, come gli ultra 60enni, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, le persone affette da patologie croniche, i loro familiari e gli ospiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Il vaccino antinfluenzale Ã¨ somministrato in una sola dose, due a distanza di un mese per i bambini al di sotto dei 9 anni che non siano mai stati vaccinati, con una iniezione intramuscolo sul braccio, ma per i piÃ¹ piccoli Ã¨ disponibile anche lo spray nasale. E' possibile vaccinarsi dal proprio medico o pediatra di famiglia, presso le farmacie aderenti alla campagna vaccinale, nelle strutture e residenze per disabili e anziani e nei centri vaccinali del Dipartimento di prevenzione.

Per facilitare l'accesso della popolazione alla vaccinazione saranno programmati 'Open day' regionali nei mesi di novembre e dicembre a cura dei centri vaccinali Asrem.

