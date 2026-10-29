In Molise le reti idriche restano colabrodo, si disperde un litro su due

In Molise le perdite dell'acqua immessa in rete, 53,9%, continuano ad essere tra le più alte del Mezzogiorno e della media nazionale (42%).

Peggio solo la Basilicata (65,5%) e l'Abruzzo (62,5%).

E' quanto emerge dal Rapporto 'Le leve per la crescita. Coesione, competitività e modernizzazione istituzionale oltre la stagione del Pnrr', volume edito dal Mulino, curato dal presidente Roberto Garofoli su impulso dell'Anci.

"Le cause delle perdite - è spiegato nel documento - sono riconducibili a fattori fisiologici, inevitabili in qualsiasi rete, ma anche alla persistente inefficienza strutturale di una parte rilevante delle infrastrutture idriche nazionali, in particolare alla vetustà degli impianti, particolarmente diffusa in alcune aree