Incidente elicottero Eufor in Bosnia: il cordoglio del Capo della Protezione Civile Ciciliano

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, esprime il proprio profondo cordoglio per le vittime del tragico incidente in Bosnia-Erzegovina, con la caduta di un elicottero CH47 impegnato nell'ambito della missione Eufor.

"Le Forze Armate e la Croce Rossa Italiana rappresentano due pilastri del Servizio nazionale della protezione civile, ed Ã¨ a nome dell'intero sistema che, in questo momento di profondo dolore per tutto il Paese, desidero rivolgere le piÃ¹ sentite condoglianze alle famiglie di quanti hanno cosÃ¬ drammaticamente perso la vita al servizio di una missione di pace, e vicinanza e solidarietÃ ai feriti e a tutto il tutto personale impegnato nella missione" ha dichiarato Ciciliano.

Roma, 29 ottobre 2026