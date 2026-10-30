Alto Molise isolato per un guasto: telefoni fissi e internet in tilt, ripristino previsto nel pomeriggio

CAROVILLI / AGNONE / CAPRACOTTA â€“ Un grave guasto alla rete di telecomunicazioni sta causando pesanti disagi da ieri mattina in diversi comuni dellâ€™Alto Molise. Tra i centri piÃ¹ colpiti figurano Carovilli, Agnone e Capracotta, dove sia i telefoni fissi sia i servizi di connessione internet sono completamente fuori uso.

Allâ€™origine del disservizio c'Ã¨ lâ€™interruzione di un cavo di trasmissione localizzato nel territorio comunale di Carovilli, l'avaria al quale ha mandato in blocco le linee dell'intero circondario.

Commercio e banche bloccati

I problemi maggiori si stanno registrando sul fronte economico e dei servizi commerciali. Esercizi pubblici e sportelli bancari si trovano in forte difficoltÃ : con le linee dati interrotte Ã¨ impossibile effettuare operazioni di pagamento elettronico tramite Pos, provocando blocchi e l'impossibilitÃ di completare le transazioni quotidiane per cittadini ed esercenti.

Il sindaco Saia: "Danno individuato, ripristino in giornata"

Sulla vicenda Ã¨ intervenuto anche il sindaco di Agnone, Daniele Saia, che ha preso atto dei gravi disagi arrecati alla comunitÃ e si Ã¨ messo in contatto diretto con i vertici aziendali di Telecom.

I tecnici, al lavoro da questa mattina sul posto, hanno individuato il punto esatto del danneggiamento. Secondo quanto riferito dalla societÃ al primo cittadino, la riparazione Ã¨ in corso e le linee dovrebbero essere ripristinate giÃ nel corso della giornata, con molta probabilitÃ entro il primo pomeriggio.