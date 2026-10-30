Riserve della Biosfera UNESCO: Alto Molise, Alto Turia e Meseta IbÃ©rica insieme per il futuro delle aree interne

Dopo il gemellaggio con l'Alto Turia del 2025, il progetto si allarga al Portogallo. Primo incontro

nei sette comuni della Riserva Collemeluccio-Montedimezzo-Alto Molise

Alto Molise (IS), 30 ottobre 2026 â€“ Da oggi al 2 novembre la Riserva della Biosfera MaB UNESCO

Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise ospita le delegazioni di due Riserve della Biosfera: l'Alto

Turia, nella ComunitÃ Valenciana, e la Meseta IbÃ©rica, Riserva transfrontaliera tra Portogallo e

Spagna. Ãˆ il primo dei tre incontri di MABTWIN II, la seconda edizione di un progetto di gemellaggio

nato lo scorso anno.

Nel 2025, infatti, la Riserva aveva giÃ realizzato con l'Alto Turia il progetto MABTWIN, sostenuto

dal programma europeo CERV per il gemellaggio tra comunitÃ : uno scambio di delegazioni di

amministratori, tecnici e cittadini che ha gettato le basi di una collaborazione stabile. Quest'anno il

percorso cresce e coinvolge anche la Meseta IbÃ©rica, unendo tre territori di montagna lontani sulla

carta ma vicini nelle sfide di ogni giorno: lo spopolamento, la carenza di servizi, il futuro dei giovani,

la valorizzazione dei prodotti locali. Dopo la tappa molisana, le delegazioni si ritroveranno in Alto

Turia dal 20 al 23 novembre e nella Meseta IbÃ©rica dal 5 all'8 marzo 2027.

In questi quattro giorni circa 40 ospiti spagnoli e portoghesi, tra amministratori, tecnici e produttori,

visiteranno boschi e borghi e si confronteranno con aziende e comunitÃ dei sette comuni della Riserva.

Parteciperanno anche alla Mostra Mercato del Tartufo bianco di San Pietro Avellana, dove i

produttori spagnoli e portoghesi esporranno accanto a quelli molisani: mettere i prodotti fianco a

fianco Ã¨, infatti, il modo piÃ¹ concreto di fare rete. Il tartufo bianco, del resto, nasce proprio nei boschi

della Riserva ed esiste solo se questi boschi, i suoli e le acque restano integri e vengono tutelati. Lo

stesso vale per formaggi, carni, legumi, miele e prodotti del sottobosco: un prodotto della Riserva

racconta di un ambiente tutelato e di comunitÃ che se ne prendono cura.

Â«Dopo l'esperienza dello scorso anno con l'Alto Turia, allargare il gemellaggio alla Meseta IbÃ©rica Ã¨

un segnale importante: la cooperazione tra Riserve funziona e produce relazioni duratureÂ», dichiara

Andrea Cinocca, Presidente del Consorzio ASSOMAB che gestisce la Riserva della Biosfera

dell'Alto Molise. Â«Ringrazio i sette Comuni e gli altri soci fondatori, le comunitÃ e gli operatori che

accolgono le delegazioni. Il gemellaggio Ã¨ un confronto con comunitÃ europee che vivono le nostre

stesse sfideÂ».

Â«I nostri boschi, i nostri prodotti e saperi come la transumanza e la cerca e cavatura del tartufo,

entrambi patrimonio immateriale UNESCO, sono una ricchezza enorme, ancora sottovalutata e tutta

da sviluppareÂ», prosegue Cinocca. Â«Il nostro obiettivo Ã¨ proprio quello di mettere le aree interne al

centro di un nuovo modello di sviluppo, senza considerarci periferie: lo stiamo facendo con una nuova

governance, con un Piano d'Azione concertato con le cittadine e i cittadini e con la creazione di una

Consulta giovanile che renda protagonisti i nostri giovani. Tutto questo lo raccontiamo all'Europa,

ma anche e soprattutto a noi stessiÂ».

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