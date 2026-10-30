Venafrana-A1: Sesto Campano chiede ad Anas un percorso alternativo più sicuro e con meno viadotti

Collegamento tra la Venafrana e l'A1, Macari: “Opera fondamentale, ma il percorso va migliorato per tutelare il territorio e incrementare la sicurezza”
Il Consiglio Comunale approva le osservazioni al
progetto Anas, da presentare nell’ambito dellaValutazione d’impatto ambientale. L'Amministrazione propone un percorso alternativo per aggirare esternamente Monte San Nazario,riducendo il ricorsoa gallerie e viadotti senza rinunciare a un'infrastruttura
strategica per il territorio.
Svincolo di
Mignano Montelungo:
un'infrastruttura strategica per migliorare
i collegamenti con l'autostrada A1, che però ha bisognodi una soluzione progettuale capace di contenerel'impatto sul territorio. È su questo equilibrio che si fonda la
posizione del Comune di Sesto Campano in merito al progetto dell’Anas per la
realizzazione del collegamento tra la variante di Venafro della Statale 85 e
l'Autostrada A1. Nella seduta di mercoledì, il Consiglio comunale ha approvato
le osservazioni da presentare entro il 31 ottobre nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA). E proponeun percorso alternativo che non mette in discussione la realizzazione dell'opera ma chechiede di valutare una diversa configurazione
del tracciato, nel tratto che
interessa il territorio comunale.
Il progetto
complessivo prevede un collegamento di circa 13,3 chilometri tra la Variante di
Venafro della Statale 85 e un nuovosvincolo autostradale, da realizzare nel territorio di Mignano Monte Lungo, tra le uscite di San Vittore e Caianello.
L'intervento coinvolge i territori di Venafro, Sesto Campano, San Pietro Infine
e Mignano Monte Lungo ed è articolato in due stralci funzionali. Il primo, di
circa 5,5 chilometri, collega lo svincolo di Venafro Sud con la Statale 6 direzione
Casilina, in prossimità della galleria Nunziata Lunga, e interessa direttamente
Sesto Campano.
Per questa
primo lotto è stato annunciato un finanziamento da 100 milioni di euro
nell'ambito della programmazione FSC 2021-2027. Ed è proprio su questo tratto
che si concentrano le osservazioni dell'amministrazione comunale. La soluzione
attualmente progettata dall’Anas prevede, infatti, l'attraversamento del Monte
San Nazario tramite una galleria di circa 735 metri, seguita da un importante
sviluppo dell’opera su viadotto fino al raccordo con la variante esistente di
Venafro, nei pressi dello stabilimento Colacem.
Una configurazione che, secondo
le prime valutazioni del Comune, presenta diverse criticità. In particolare,
l'uscita della galleria sul versanteSesto Campano-Roccapipirozzi si collocherebbe a una quota sensibilmente
superiore rispetto alla viabilità provinciale sottostante, con un dislivello stimato intorno ai trentametri. Una condizione che
comporterebbe il ricorso a opere sopraelevate di notevole estensione, con
possibili conseguenze sull'inserimento paesaggistico
e sulla continuitàvisiva tra iterritori di Sesto Campano e Venafro.
Tra gli aspetti
segnalati figurano anche possibili interferenze e sovrapposizioni con
abitazioni e proprietà private. L’amministrazione segnala inoltre la presenza,
nell’area di Monte San Nazario, di un gasdotto e di una condotta idrica ad alta
pressione diretta verso Mignano Montelungo.
Basandosi su tali
riscontri, il Comune di Sesto Campano propone un tracciato alternativo che,
proseguendo dall'uscita della galleriaNunziata Lunga in direzione di Venafro, prevedeun raccordo in discesa verso la base di Monte San Nazario, per poi
aggirarlo esternamente in direzione dell'area dell'ex discarica comunale e
proseguire prevalentemente a raso fino al collegamento con la variante
esistente, nei pressi della Colacem.
L'obiettivo è
evitare, ove tecnicamente possibile, la galleria prevista sotto il Monte San
Nazario e ridurre sensibilmente l'estensionedelle opere in viadotto. Una soluzione che, secondo il Comune, consentirebbe di limitare l'alterazione del paesaggio, allontanare l’infrastruttura dalle abitazioni private, benefici sui costi che
consentirebbero
sin da subito la realizzazione di 4 corsie, minor tempo di realizzazione e più
sicurezza stradale.
Con le
osservazioni approvate, il Comune chiede all’Anas e al Ministero dell'Ambiente
di procedere a uno studio comparativo tra iltracciato attualmente previsto e l'alternativa individuata, mettendo a disposizione cartografie dettagliate e
verificando puntualmente tutte le possibili interferenze. Richiesta anche
l'attivazione di un tavolo tecnicocon la partecipazione di ANAS, Regione Molise,Provincia di Iserniae Comuni interessati, anche
attraverso un sopralluogo congiunto.
Le
osservazioni sono state approvate con i voti favorevoli della maggioranza
consiliare. L'opposizione si è astenuta. La deliberazione e il documento allegatosaranno trasmessi al Ministero dell'Ambiente, all’ANASe agli altri enti interessati nell'ambito della procedura di valutazione
ambientale