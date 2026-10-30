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Venafrana-A1: Sesto Campano chiede ad Anas un percorso alternativo più sicuro e con meno viadotti

Attualità
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Collegamento tra la Venafrana e l'A1, Macari: “Opera fondamentale, ma il percorso va migliorato per tutelare il territorio e incrementare la sicurezza”

Il Consiglio Comunale approva le osservazioni al

progetto Anas, da presentare nell’ambito dellaValutazione d’impatto ambientale. L'Amministrazione propone un percorso alternativo per aggirare esternamente Monte San Nazario,riducendo il ricorsoa gallerie e viadotti senza rinunciare a un'infrastruttura

strategica per il territorio.

Svincolo di

Mignano Montelungo:

un'infrastruttura strategica per migliorare

i collegamenti con l'autostrada A1, che però ha bisognodi una soluzione progettuale capace di contenerel'impatto sul territorio. È su questo equilibrio che si fonda la

posizione del Comune di Sesto Campano in merito al progetto dell’Anas per la

realizzazione del collegamento tra la variante di Venafro della Statale 85 e

l'Autostrada A1. Nella seduta di mercoledì, il Consiglio comunale ha approvato

le osservazioni da presentare entro il 31 ottobre nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA). E proponeun percorso alternativo che non mette in discussione la realizzazione dell'opera ma chechiede di valutare una diversa configurazione

del tracciato, nel tratto che

interessa il territorio comunale.

Il progetto

complessivo prevede un collegamento di circa 13,3 chilometri tra la Variante di

Venafro della Statale 85 e un nuovosvincolo autostradale, da realizzare nel territorio di Mignano Monte Lungo, tra le uscite di San Vittore e Caianello.

L'intervento coinvolge i territori di Venafro, Sesto Campano, San Pietro Infine

e Mignano Monte Lungo ed è articolato in due stralci funzionali. Il primo, di

circa 5,5 chilometri, collega lo svincolo di Venafro Sud con la Statale 6 direzione

Casilina, in prossimità della galleria Nunziata Lunga, e interessa direttamente

Sesto Campano.

Per questa

primo lotto è stato annunciato un finanziamento da 100 milioni di euro

nell'ambito della programmazione FSC 2021-2027. Ed è proprio su questo tratto

che si concentrano le osservazioni dell'amministrazione comunale. La soluzione

attualmente progettata dall’Anas prevede, infatti, l'attraversamento del Monte

San Nazario tramite una galleria di circa 735 metri, seguita da un importante

sviluppo dell’opera su viadotto fino al raccordo con la variante esistente di

Venafro, nei pressi dello stabilimento Colacem.

Una configurazione che, secondo

le prime valutazioni del Comune, presenta diverse criticità. In particolare,

l'uscita della galleria sul versanteSesto Campano-Roccapipirozzi si collocherebbe a una quota sensibilmente

superiore rispetto alla viabilità provinciale sottostante, con un dislivello stimato intorno ai trentametri. Una condizione che

comporterebbe il ricorso a opere sopraelevate di notevole estensione, con

possibili conseguenze sull'inserimento paesaggistico

e sulla continuitàvisiva tra iterritori di Sesto Campano e Venafro.

Tra gli aspetti

segnalati figurano anche possibili interferenze e sovrapposizioni con

abitazioni e proprietà private. L’amministrazione segnala inoltre la presenza,

nell’area di Monte San Nazario, di un gasdotto e di una condotta idrica ad alta

pressione diretta verso Mignano Montelungo.

Basandosi su tali

riscontri, il Comune di Sesto Campano propone un tracciato alternativo che,

proseguendo dall'uscita della galleriaNunziata Lunga in direzione di Venafro, prevedeun raccordo in discesa verso la base di Monte San Nazario, per poi

aggirarlo esternamente in direzione dell'area dell'ex discarica comunale e

proseguire prevalentemente a raso fino al collegamento con la variante

esistente, nei pressi della Colacem.

L'obiettivo è

evitare, ove tecnicamente possibile, la galleria prevista sotto il Monte San

Nazario e ridurre sensibilmente l'estensionedelle opere in viadotto. Una soluzione che, secondo il Comune, consentirebbe di limitare l'alterazione del paesaggio, allontanare l’infrastruttura dalle abitazioni private, benefici sui costi che

 

consentirebbero

sin da subito la realizzazione di 4 corsie, minor tempo di realizzazione e più

sicurezza stradale.

Con le

osservazioni approvate, il Comune chiede all’Anas e al Ministero dell'Ambiente

di procedere a uno studio comparativo tra iltracciato attualmente previsto e l'alternativa individuata, mettendo a disposizione cartografie dettagliate e

verificando puntualmente tutte le possibili interferenze. Richiesta anche

l'attivazione di un tavolo tecnicocon la partecipazione di ANAS, Regione Molise,Provincia di Iserniae Comuni interessati, anche

attraverso un sopralluogo congiunto.

Le

osservazioni sono state approvate con i voti favorevoli della maggioranza

consiliare. L'opposizione si è astenuta. La deliberazione e il documento allegatosaranno trasmessi al Ministero dell'Ambiente, all’ANASe agli altri enti interessati nell'ambito della procedura di valutazione

ambientale

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