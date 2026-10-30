Video in arabo, l'ASReM respinge le critiche di Costruire Democrazia: Â«Polemica sterileÂ»

In riferimento alle dichiarazioni dell'esponente di Costruire Democrazia, Andrea Montesanto, su un podcast realizzato in lingua araba l'ASReM specifica quanto segue: il video Ã¨ rivolto ad una fascia di popolazione che vive in regione.

Entrando nel merito delle scelte contestate, Ã¨ bene partire da un dato di fatto: l'iniziativa di realizzare contenuti informativi in lingua straniera Ã¨ stata particolarmente apprezzata da chi vive sul campo la realtÃ dell'integrazione e della salute pubblica.

La scelta della lingua araba non Ã¨ un vezzo comunicativo, ma una necessitÃ legata a servizi reali e che funzionano benissimo sul territorio.

Ãˆ il caso questo degli ambulatori di prossimitÃ e dello sportello sociale, inseriti nel progetto PNES (Programma Nazionale EquitÃ nella Salute). Si tratta di presidi pensati e rivolti soprattutto a persone straniere e a fasce vulnerabili che spesso, a causa

delle barriere linguistiche e culturali, non sanno a chi rivolgersi.

Se un servizio esiste per intercettare i bisogni di salute e prevenire patologie trascurate, deve necessariamente farsi comprendere da chi ne ha bisogno; diversamente, risulterebbe inaccessibile. Portare la comunicazione dove c'Ã¨ il bisogno reale Ã¨ il modo

migliore per fare prevenzione e alleggerire la pressione sui canali tradizionali.

Pertanto, ancora una volta, viene dato spazio ad una polemica che a tratti pecca di 'razzismo', perchÃ© se anche il video fosse rivolto ad una ristretta (ma cosÃ¬ non Ã¨) cerchia di destinatari, avrebbe comunque una utilitÃ .

Per poter chiarire meglio le idee: il podcast in lingua araba segue quello in italiano, e ne anticipa altri che verranno registrati in inglese e francese. AttivitÃ rientrante nel piano di comunicazione attuale dell'ASReM (che ha una validitÃ di 731 giorni e

che vede impegnato un network di professionisti molisani).

Credendo pertanto nella profonda importanza della comunicazione e nel racconto reale dello stato dei fatti si rimarca che "INFORMARE CON PRECISIONE E' L'UNICO ANTIDOTO ALLE POLEMICHE E ALLE CRITICHE INFONDATE"