SanitÃ  molisana al collasso, Costruire Democrazia attacca l'ASReM: "170mila euro in reel e video in arabo invece di curare i cittadini"

Â«Ma ve lo dobbiamo dire in arabo?Â» Detto, fatto! L'ASReM pubblica un video in lingua araba mentre la sanitÃ molisana crolla Â«Ma te lo devo dire in arabo?Â»

Un'espressione utilizzata spesso quando le parole sembrano non bastare piÃ¹ per farsi comprendere. Ecco, probabilmente qualcuno ai vertici dell'ASReM deve aver preso questo detto un po' troppo alla lettera. Mentre da anni la sanitÃ pubblica molisana Ã¨ al collasso, l'Azienda sanitaria regionale ha pensato bene di pubblicare video informativi in lingua araba. D'altronde, forse il problema della sanitÃ molisana Ã¨ sempre stato questo... Â«Non ci siamo capiti!Â»

allora chissÃ , magari cambiando lingua riusciremo finalmente a comprendere qualcosa in piÃ¹ di quello che sta accadendo alla nostra sanitÃ pubblica... O forse Ã¨ proprio questo il messaggio che, involontariamente, ci stanno trasmettendo: Â«L'incomprensione tra cittadini e istituzioni continuerÃ a essere il nostro presente e, probabilmente, anche il nostro futuroÂ». Parliamo di una regione che vive da 17 anni sotto commissariamento sanitario. Una regione con disavanzi milionari, carenze di personale, ospedali in difficoltÃ , reparti a rischio di chiusura e servizi che potrebbero essere ridimensionati. Una regione nella quale ai cittadini non viene garantito il diritto alla salute. E in questo contesto, mentre la sanitÃ molisana sembra crollarci addosso, l'ASReM si mette a fare video in lingua araba.

Ora, vorrei capire quale sia concretamente il senso di questa iniziativa. Secondo le elaborazioni dei dati ISTAT al 1Â° gennaio 2025, in Molise risultavano solo alcune centinaia di residenti cittadini di nazionalitÃ marocchina, tunisina ed egiziana. Un dato che non indica nemmeno quanti di loro parlino giÃ italiano (come spesso accade) Ma proprio per questo sarebbe interessante conoscere il numero dei potenziali destinatari, quanti siano giÃ in grado di comprendere le informazioni in italiano e quali valutazioni abbiano portato l'ASReM a realizzare questo contenuto.

E soprattutto, sarebbe utile capire quanto Ã¨ costato... Approfondendo il tema, emerge un'altra questione che, considero difficile da comprendere. L'ASReM ha destinato circa 170mila euro a un piano di comunicazione proprio qualche tempo fa. E sapete per fare cosa? Per rinnovare la propria immagine, puntando su una comunicazione piÃ¹ moderna e dinamica. Reel, shorts, video, podcast e contenuti multimediali da diffondere sui social network. ... Stiamo parlando dell'Azienda sanitaria regionale del Molise. Quella che dovrebbe garantire visite mediche, esami diagnostici, assistenza, ospedali funzionanti e servizi sanitari efficienti.

E sinceramente, davanti ai problemi che affrontiamo quotidianamente, leggere che si investono risorse pubbliche per l'immagine dell'Azienda, producendo reel e podcast, mi lascia davvero incredulo. Dobbiamo seguire le puntate della sanitÃ molisana? Magari mettere un like, condividere un reel e aspettare il prossimo episodio, mentre per una visita specialistica c'Ã¨ chi deve aspettare mesi oppure mettere mano al portafoglio? Mi viene quasi da sorridere, se non fosse che stiamo parlando di una questione drammaticamente seria. E allora vorrei rivolgere una domanda molto semplice ai vertici dell'ASReM: Ma invece di preoccuparvi della vostra immagine, perchÃ© non provate a migliorare concretamente i servizi che siete chiamati a garantire?

Invece di pensare ai video in lingua araba, ai reel e ai podcast, perchÃ© non concentrate le vostre energie e risorse per garantire a tutti i molisani la possibilitÃ di curarsi, in tempi ragionevoli, senza essere costretti a rivolgersi continuamente alla sanitÃ privata o a strutture fuori regione? E sapete quale sarebbe la conseguenza? Che non avreste nemmeno bisogno di investire per migliorare la vostra immagine. Un'Azienda sanitaria che funziona, che garantisce prestazioni in tempi accettabili, che mantiene aperti e operativi i propri reparti, che risponde alle esigenze dei pazienti, migliora automaticamente anche la propria reputazione. Non servirebbe inventarsi nulla. Non servirebbe convincere i cittadini. Sarebbero i risultati a parlare da soli.

Naturalmente non sostengo che eliminando qualche video o rinunciando a un podcast si possano risolvere i problemi accumulati in decenni. Ma proprio perchÃ© i problemi sono enormi, anche le scelte apparentemente piÃ¹ piccole raccontano molto del modo in cui vengono stabilite le prioritÃ . Ed Ã¨ questo che mi preoccupa

PerchÃ© dietro ogni decisione amministrativa dovrebbe esserci una valutazione delle necessitÃ , delle urgenze e dell'utilitÃ delle risorse impiegate. E quando vedo una sanitÃ pubblica che rischia di perdere servizi essenziali, mentre si investono 170mila euro per un piano di comunicazione , non posso fare a meno di interrogarmi sulla scala delle prioritÃ utilizzata dai vertici aziendali. Non abbiamo bisogno di trasformare la sanitÃ pubblica in un prodotto da promuovere sui social. Abbiamo bisogno di garantire alle persone il diritto di curarsi. La migliore pubblicitÃ per la sanitÃ pubblica Ã¨ una sanitÃ pubblica che funziona... e non servirebbe neanche dirlo in arabo. Salam!

Andrea Montesanto