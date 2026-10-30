Campobasso in piazza per lo sciopero generale: corteo di studenti e lavoratori contro carovita e spese militari

Studenti e lavoratori, disoccupati e pensionati, tutte/i in piazza a Campobasso!

Viva lo sciopero nazionale del 30 ottobre

Basta con i criminali tagli al sociale per favorire investimenti nelle multinazionali delle armi e della morte

Come noto, per la l’intera giornata di venerdì 30 ottobre, l’USB, appoggiata da altri sindacati di base, ha proclamato uno sciopero generale nazionale riguardante tutti i settori pubblici e privati. Anche in Molise si sta lavorando, da giorni, per rispondere all’appello: tante realtà hanno collaborato per realizzare un nutrito corteo che attraversi il capoluogo regionale da Piazza San Francesco alla Prefettura. Di cosa stupirsi? Da anni e anni governi di “centro-destra”, “centro-sinistra”, tecnici, ecc cosa hanno prodotto? Tagli al sociale, insicurezza diffusa, emigrazione dal meridione di tante forze giovani ed intellettualmente dotate, stipendi fermi e mille altri problemi. Poi, la ciliegina finale: anni di governo neofascista meloni (il minuscolo è d’obbligo!), una mussolini in gonnella, con l’Italia in guerra, come affermato dall’Avvocatura dello Stato, stante il diniego del governo alla trasparenza e vista la segretezza sui dati relativi al transito di armamenti per motivi di “sicurezza nazionale”; caro carburanti e aumenti dei costi di ogni merce ormai fuori controllo; le continue prese in giro alle masse popolari “aboliremo l’accise sui carburanti”, “bollo auto? Tolto, no sospeso, no l’anno prossimo, ma solo sotto tot potenza…”, “noi non diamo armi ad israele” (minuscolo d’obbligo); “stiamo dando milioni di fondi spalmati sui prossimi anni, a scuola e sanità, chi ha mai fatto più di noi?” “appena al governo bye bye legge Fornero”, ecc ecc.

La misura è colma. Possono le masse popolari sopportare oltre? Ma cos’altro bisogna ingoiare prima di dare una forte, fortissima risposta di piazza? Questo governo va buttato giù non con triti e ritriti giochetti parlamentari, a cui, fra l’altro, non crede più nessuno (solo un plauso agli italiani che da tempo hanno smesso di votare, chi pensa di cambiare il mondo mettendo una “X” su un pezzo di carta … si commenta da solo!) ma dalla forza d’urto di milioni di proletari e ceto medio, artigiani e studenti, disoccupati e lavoratori, uomini e donne di tutte le età! FARE COME IN FRANCIA, come giustamente dicono gli studenti nelle nostre piazze.

Anche noi, pertanto, saremo in piazza San Francesco venerdì mattina dalle 9:00 e rilanciamo l’invito, a quanti più possibile, a scendere in piazza! CHI NON LOTTA HA GIA’ PERSO!