Discarica abusiva e amianto interrato alle porte di Campobasso: tre indagati e sequestro di 500 tonnellate di rifiuti

I Carabinieri del NOE congiuntamente ai militari della Compagnia Carabinieri di

Campobasso, nellâ€™ambito di unâ€™attivitÃ dâ€™indagine coordinata dalla locale Procura della

Repubblica, hanno eseguito una perquisizione delegata presso un impianto ubicato in

un comune alle porte del capoluogo molisano, procedendo al sequestro di circa 500

tonnellate di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

I rifiuti, illecitamente depositati e abbandonati e, in parte, anche interrati, erano

costituiti, tra lâ€™altro, da materiali da costruzione contenenti amianto, imballaggi in

plastica contenenti residui di sostanze pericolose, batterie esauste, rifiuti da

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonchÃ© imballaggi in carta e legno.

Lâ€™area interessata dagli accertamenti, estesa per circa 1.500 metri quadrati, Ã¨ stata

sottoposta a sequestro.

Nel corso delle operazioni, svolte con lâ€™ausilio tecnico di ARPA Molise, sono stati

impiegati anche un elettromagnetometro e un drone, messi a disposizione dall'Agenzia,

che hanno consentito di effettuare specifici accertamenti sul terreno e di documentare

lâ€™area interessata, anche al fine di verificare la presenza di materiali occultati nel

sottosuolo.

Il sequestro Ã¨ stato eseguito a carico di tre soggetti ai quali sono state contestate, in

concorso tra loro, ipotesi di reato riconducibili alla realizzazione e gestione di una

discarica abusiva e all'impedimento delle attivitÃ di controllo ambientale.

In particolare, con riferimento a questâ€™ultima contestazione, tra le condotte contestate

figurano il diniego o il ritardo nellâ€™accesso allâ€™area oggetto di verifica e lâ€™omessa

produzione e consegna della documentazione amministrativa, tecnica e ambientale

richiesta.

Nell'ambito del medesimo procedimento viene altresÃ¬ contestata la responsabilitÃ

amministrativa degli enti dipendente da reato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. I fatti contestati e la

responsabilitÃ penale degli indagati saranno oggetto di definitivo accertamento soltanto

all'esito del giudizio, in conformitÃ al principio costituzionale di presunzione di non

colpevolezza.