Guardia di Finanza di Campobasso: operazione a tutela dei consumatori, sequestrati oltre 7.000 prodotti non conformi per Halloween

I finanzieri del Comando Provinciale di Campobasso, nell’ambito dell’azione di contrasto ai traffici illeciti ed all’abusivismo commerciale, hanno sequestrato oltre 7000 articoli non sicuri pronti per essere immessi sul mercato in occasione della ricorrenza di “Halloween”.

Gli interventi attuati nell’ambito di una campagna tesa ad un capillare controllo dei prodotti a tema Halloween, sono stati eseguiti presso 11 empori ubicati, oltre che nel capoluogo provinciale, anche presso Termoli e Larino.

Nel corso delle attività i finanzieri di tutti i Reparti della provincia hanno rinvenuto prodotti, esposti sugli scaffali e pronti per la vendita, che risultavano privi dei requisiti minimi di informazione a tutela degli acquirenti, come dettato dal Decreto Legislativo 206/2005 (cosiddetto Codice del Consumo). In particolare la merce non riportava alcun tipo di istruzione ed avvertenze per l’uso, le informazioni minime per il consumatore finale relative alla qualità, alla composizione e all’origine dei prodotti, ritenuti indispensabili per un corretto utilizzo in piena sicurezza.

Oltre al sequestro amministrativo di tutta la merce, i titolari delle attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, che può arrivare fino a 25.000 Euro.

L’operazione di servizio condotta dalla Guardia di finanza conferma il costante impegno del Corpo nell’attività di prevenzione e repressione degli insidiosi fenomeni della vendita e distribuzione di prodotti non conformi e non sicuri, a tutela del mercato, delle imprese regolari e dei consumatori finali.