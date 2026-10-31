Ponte di Ognissanti e Halloween: scatta l'allerta traffico, l'appello di Anas per la sicurezza al volante

Tanti si metteranno in auto e in viaggio per la festa di Ognissanti e nel weekend di Halloween. La concomitanza tra Halloween e il fine settimana moltiplicherà le occasioni di festa e gli spostamenti serali e notturni, soprattutto tra i più giovani. Arriva per questo l’appello di Anas che richiama gli utenti della strada alla massima prudenza, invitandoli a non guidare sotto l’effetto dell’alcol, a evitare ogni distrazione e a rispettare le regole

“La festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti sono un momento particolarmente sentito, in cui molte persone si mettono in viaggio per raggiungere in ogni regione le rispettive aree cimiteriali e rendere omaggio ai propri cari – ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – A questa ricorrenza si aggiunge anche la festa di Halloween che fa registrare ogni anno un aumento degli spostamenti serali e notturni su strada e per questo invitiamo tutti, e in particolare i più giovani, ad affrontare ogni viaggio con prudenza e responsabilità. Chi ha bevuto non deve guidare. Rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza, evitare ogni distrazione e non utilizzare il cellulare alla guida sono comportamenti essenziali per proteggere sé stessi e gli altri. La sicurezza dipende dalle scelte di ciascuno di noi: quando sei alla guida, tutto può aspettare”.

È atteso traffico in costante aumento in queste ore per spostamenti dai grandi centri urbani; domenica pomeriggio, invece, per i rientri verso le grandi città. Nel Lazio l’intensificazione della circolazione riguarderà la statale 2 “Via Cassia” , la statale 148 “Pontina”, il Grande Raccordo Anulare, l’Aurelia e la Statale Appia. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domenica 1° novembre dalle 9 alle 22.