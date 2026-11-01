Capracotta torna capitale dello sci: nel 2027 i Campionati Italiani. Il sindaco Paglione: «Una grande responsabilità e un'occasione storica per tutto il Molise»

A trent'anni esatti dall'indimenticabile edizione del 1997, il borgo altomolisano si appresta a ospitare nuovamente la massima rassegna tricolore della disciplina. Il primo cittadino Candido Paglione dà ufficialmente il via alla macchina organizzativa: «Un banco di prova importante che premia la nostra tradizione e il riconoscimento di Prato Gentile come Centro Federale. Ora facciamo squadra per dimostrare che anche i piccoli comuni possono essere protagonisti di grandi eventi»

“Il 12, 13 e 14 febbraio 2027 Capracotta tornerà a essere protagonista dello sci di fondo italiano, ospitando i Campionati Italiani di Sci di Fondo, a trent'anni esatti da quel memorabile appuntamento del 1997 che ancora oggi vive nei ricordi di tanti. Un ritorno importante, che arriva a un anno dal riconoscimento del comprensorio sciistico di Prato Gentile come Centro Federale per lo Sci di Fondo e lo Skiroll. Un riconoscimento che ha dato ulteriore valore al lavoro svolto e che oggi trova in questo appuntamento una straordinaria occasione di conferma e rilancio. Per Capracotta e per l'intero Molise si tratta di una grande opportunità: presentare all'Italia degli sport invernali le nostre piste, la bellezza dei nostri paesaggi, la tradizione sportiva del territorio e, soprattutto, la capacità organizzativa del nostro Sci Club e di un'intera comunità. È una bella soddisfazione, ma anche una grande responsabilità. Perché ospitare un evento nazionale significa essere all'altezza delle aspettative, mettere in campo competenze, impegno e passione. Significa dimostrare che anche un piccolo comune di montagna può essere protagonista di grandi manifestazioni sportive. Questa sera abbiamo mosso i primi passi concreti. Insieme al presidente e alla dirigenza dello Sci Club Capracotta, una delle società più antiche d'Italia, fondata nel lontano 1914, e a tanti cittadini già pronti a dare il proprio contributo, abbiamo tenuto la prima riunione operativa per avviare il percorso che ci accompagnerà fino al prossimo febbraio. Si comincia, dunque, con entusiasmo, consapevolezza e tanta voglia di fare. Con il desiderio di rivivere le emozioni del 1997, ma soprattutto di scrivere una nuova, bellissima pagina della storia sportiva di Capracotta. CAPRACOTTA-MOLISE: questo è il messaggio che vogliamo portare in tutta Italia. Perché il Molise non solo esiste, ma sa essere protagonista. Perché anche da un piccolo paese possono partire grandi storie di sport, passione e capacità organizzativa. Ora incrociamo le dita, ma soprattutto rimbocchiamoci le maniche. Ci sarà bisogno dell'impegno di tutti, di ogni energia e di ogni contributo. Facciamo squadra, come nello sport. Perché il successo di questo appuntamento sarà il successo di tutta Capracotta e di tutto il Molise!”

Candido Paglione