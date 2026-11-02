Tentano di Rubare Cavi di Rame da un Deposito. Arrestate dai Carabinieri tre Persone, dopo un inseguimento lungo la SS 17

Notte movimentata tra il 1Â° e il 2 novembre, quando grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri Ã¨ stato sventato il tentativo di furto di rame all'interno di un deposito di materiali situato nel territorio di Cantalupo nel Sannio. L'operazione ha visto impegnati i militari della Stazione Carabinieri di Cantalupo nel Sannio e della Sezione Operativa, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bojano. Tutto ha avuto inizio quando sul numero unico di emergenza 112 Ã¨ giunta la segnalazione da parte del titolare della societÃ proprietaria del deposito, dove erano custodite numerose bobine di cavi elettrici. Questi, allertato dal sistema di videosorveglianza collegato al suo telefono cellulare, ha notato tre persone che stavano cercando di asportare i cavi elettrici. Immediatamente Ã¨ scattato il dispositivo congiunto di controllo e ricerca, che ha consentito ai militari di accertare che la recinzione esterna del deposito, era stata tranciata su un lato per consentire lâ€™accesso nel deposito, mentre allâ€™interno i malviventi avevano danneggiato un autocarro aziendale, mediante la foratura degli pneumatici, probabilmente per impedirne l'utilizzo. Resisi conto di essere stati scoperti, i tre si sono dileguati a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata di colore scuro. Nel frattempo la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Isernia ha segnalato la presenza di una BMW Serie 5, anch'essa di colore scuro, con targa straniera di nazionalitÃ spagnola, che stava viaggiando ad alta velocitÃ lungo la SS 17 in direzione Isernia-Campobasso.

A quel punto Ã¨ stato attivato il dispositivo con tutte le autovetture in servizio per intercettare lâ€™autovettura, che nel frattempo aveva giÃ forzato il primo posto di controllo, grazie al quale Ã¨ stata bloccata dalle pattuglie della Stazione CC di Cantalupo e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Bojano al chilometro 195+500 della SS 17, poco distante dal deposito preso di mira. A bordo dell'autovettura viaggiavano tre uomini, successivamente sottoposti a perquisizione personale e veicolare. All'interno del bagagliaio sono stati rinvenuti diversi arnesi atti allo scasso, ritenuti compatibili con le modalitÃ del tentato furto. Ulteriori accertamenti, anche attraverso l'acquisizione e l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del deposito, hanno consentito di riconoscere inequivocabilmente i tre occupanti quali presunti autori del reato. Al termine delle formalitÃ di rito, i tre sono stati tratti in arresto e associati presso la Casa Circondariale di Isernia, a disposizione dell'AutoritÃ giudiziaria, informata dell'accaduto. L'operazione conferma ancora una volta l'importanza del controllo del territorio e della tempestivitÃ d'intervento dell'Arma dei Carabinieri di Isernia. Fondamentale si Ã¨ rivelata la collaborazione tra le diverse articolazioni territoriali, capaci di operare in sinergia, condividere rapidamente le informazioni e predisporre un dispositivo efficace per intercettare i sospettati a poca distanza dal luogo del tentato furto. Un risultato operativo che testimonia l'attenzione quotidiana dei Carabinieri nella prevenzione e nel contrasto ai reati predatori, con particolare riguardo alla tutela delle attivitÃ produttive e del patrimonio delle aziende del territorio.

Il procedimento Ã¨ nella fase delle indagini preliminari durante la quale gli indagati potranno fare la loro difesa ai sensi del Codice di Procedura Penale.

Gli indagati sono da considerarsi non colpevoli fino a quando la loro colpevolezza non Ã¨ stata accertata con una sentenza definitiva.