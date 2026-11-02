Incidente sulla SS 85 a Isernia: scontro tra un camion e un'auto, una persona estratta dalle lamiere

Traffico bloccato in entrambe le direzioni al km 41, in localitÃ Santo Spirito. Sul posto Vigili del Fuoco, 118, Carabinieri e Polizia.

ISERNIA, 2 novembre 2026 â€“ Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 85, al km 41, in localitÃ Santo Spirito, nel territorio comunale di Isernia.

Poco dopo le ore 16:00, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia sono intervenuti a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion e un'autovettura.

La squadra dei Vigili del Fuoco Ã¨ giunta sul posto con un'autopompa serbatoio e un mezzo fuoristrada Campagnola, con il supporto dell'autogrÃ¹.

Durante le operazioni di soccorso, i pompieri hanno provveduto a estrarre una persona rimasta incastrata all'interno dell'autovettura, affidandola successivamente alle cure del personale sanitario del 118.

Per consentire la rimozione dei veicoli coinvolti e le operazioni di messa in sicurezza dell'area, la SS 85 Ã¨ attualmente chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia di Stato e il personale del 118 di Isernia.

Restano da chiarire le cause e la dinamica del sinistro.