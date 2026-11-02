Dopo una vita nellâ€™Arma, il Maresciallo Antonio Santo CAMBIO va in pensione

In data odierna si Ã¨ svolta presso il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, alla presenza e di una nutrita rappresentanza di Carabinieri di tutta la provincia, la cerimonia di congedo del Maresciallo Ordinario Cambio Antonio Santo, effettivo alla Stazione di Filignano (IS).

Lâ€™evento caratterizzato da un clima di forte partecipazione e sentito spirito di corpo, Ã¨ stato presenziato dal Colonello Fabrizio Coppolino, Comandante Provinciale Carabinieri di Isernia, che ha rivolto un sincero ringraziamento al Sottufficiale per il servizio prestato con dedizione e professionalitÃ , esprimendo gratitudine e apprezzamento per il contributo fornito in termini di sicurezza e prossimitÃ ai cittadini. Sottolineando in particolar modo come il percorso professionale, lungo 40 anni, del Maresciallo Cambio sia stato un patrimonio di esperienze vissute prestando in modo prevalente servizio alle Stazioni di Vairano Scalo (CE) e Filignano (IS) ove in questâ€™ultima sede ha operato per quasi 18 anni, evidenziando inoltre come valori e senso del dovere continuano a vivere nella comunitÃ anche dopo il congedo.

Al Sottufficiale, che si appresta ad intraprendere una nuova fase della vita personale, Ã¨ stato rivolto, a nome di tutti i militari del Comando Provinciale di Isernia un augurio di un sereno futuro, nella consapevolezza di aver onorato con il proprio operato la storia e i profondi valori dellâ€™Istituzione.