





PESCARA, 2 novembre - Franco Spina Ã¨ il nuovo segretario generale della Cgil Abruzzo Molise. Ãˆ stato eletto dall'Assemblea generale del sindacato con il 94% dei consensi e resterÃ in carica per i prossimi quattro anni. Succede a Carmine Ranieri, alla guida dell'organizzazione dal 2018, anno dell'accorpamento delle strutture regionali di Abruzzo e Molise, che conclude cosÃ¬ il suo secondo mandato.

Cinquantasei anni, originario di Campobasso, Spina vanta una lunga esperienza all'interno della Cgil, dove ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilitÃ . Nel corso della sua attivitÃ sindacale ha guidato la Flai Cgil, categoria che rappresenta i lavoratori dell'agricoltura e dell'industria alimentare, e la Filcams Cgil, che tutela i lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi. Ãˆ stato inoltre coordinatore dell'Inca Cgil, il patronato del sindacato, e segretario di organizzazione della Cgil Abruzzo Molise. Attualmente Ã¨ segretario generale della Camera del Lavoro territoriale di Chieti.

"Assumere la guida della Cgil Abruzzo Molise rappresenta per me un grande onore, ma soprattutto una responsabilitÃ importante nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati delle nostre due regioni - dichiara il nuovo segretario generale, Franco Spina - Il nostro impegno sarÃ quello di proseguire, in continuitÃ con il percorso giÃ avviato, l'azione di rappresentanza e tutela dei diritti, mantenendo alta l'attenzione sui problemi del mondo del lavoro. Dalla qualitÃ dell'occupazione alla sicurezza, dai salari alla precarietÃ , fino alla difesa della sanitÃ e dei servizi pubblici, sono tante le questioni che richiedono risposte concrete. La Cgil continuerÃ a essere un punto di riferimento per chi lavora, per chi cerca un'occupazione e per chi vive situazioni di difficoltÃ ".

"Ringrazio Carmine Ranieri per il lavoro svolto in questi anni alla guida dell'organizzazione e per il contributo dato al rafforzamento della Cgil Abruzzo Molise. Il nostro obiettivo - conclude Spina - sarÃ portare avanti questo impegno con spirito unitario, valorizzando il lavoro delle strutture territoriali e delle categorie e rafforzando la presenza del sindacato nei luoghi di lavoro e sul territorio".



