Violento temporale si abbatte sulla provincia di Chieti: acqua e infiltrazioni allâ€™ospedale Â«SS. AnnunziataÂ»

Il temporale che si Ã¨ abbattuto incessante e violento su tutta la provincia di Chieti, in modo particolare nella giornata odierna, ha causato disagi alle strutture sanitarie per via di infiltrazioni nei piani inferiori.

Allâ€™ospedale Â«SS. AnnunziataÂ», soprattutto, lâ€™acqua Ã¨ penetrata dallâ€™ingresso dal quale si accede per il cambio della biancheria, al VI livello, e attraverso le scale scesa al V livello, dal lato della Medicina nucleare, risultata il servizio piÃ¹ colpito. Un allagamento parziale, invece, ha interessato la Radioterapia, dove sono stati comunque effettuati tutti i trattamenti programmati nella mattinata prima che lâ€™acqua si propagasse; per ragioni di sicurezza, poi, sono state rinviate le sedute del pomeriggio, e i pazienti interessati giÃ ricollocati in altre date. Sono proseguite regolarmente invece le attivitÃ di pianificazione dei trattamenti e le prime visite, e da domani si riprende a pieno regime.

Sul posto si Ã¨ portato il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri, per una verifica sulle aree interessate dagli allagamenti e per disporre le azioni immediate per il ripristino del regolare svolgimento delle attivitÃ .

Â«Abbiamo richiamato tutte le squadre di manutenzione, anche dallâ€™esterno, concentrandole sullâ€™ospedale di Chieti, e attivato i servizi di puliziaÂ», spiega il direttore. Â«Inoltre sono stati contattati i vigili del fuoco, giÃ impegnati in altri interventi sul territorio cittadino, ed Ã¨ stata disposta la presenza di un autospurgo, che ha contribuito a contenere il flusso dâ€™acqua verso la struttura ospedaliera. Gli interventi sono finalizzati a limitare al minimo i disagi per gli utenti e le ripercussioni sullâ€™erogazione dei servizi assistenzialiÂ».

Situazione diversa negli altri ospedali della provincia, dove i disagi sono stati minimi per via di infiltrazioni esigue, risolte con lâ€™intervento tempestivo del personale degli uffici tecnici.