Strade più sicure tra Agnone, Capracotta e Belmonte: completati i primi maxi-interventi della Provincia di Isernia

La Provincia di Isernia continua a investire nella
manutenzione stradale. Di recente sono stati eseguiti i lavori di rifacimento
dell’asfalto lungo cinque arterie.
In particolare, gli interventi hanno
interessato i seguenti tratti:
- SP 86 da Agnone Sud al centro abitato e da
- Secolare verso il viadotto Sente-Longo,
- SP 86 Istonia dalla rampa di San Lorenzo a Pietra del Melo,
- SP 87 da Guado Liscia verso Capracotta, SP 73 da
- Agnone al bivio di Belmonte del Sannio,
- SP 74 da Belmonte del Sannio a Belladonna.
I lavori, dal valore complessivo di 755 mila euro,
hanno permesso di migliorare la condizione delle strade e favorire una
circolazione più sicura. Altri interventi sono previsti sulle restanti arterie
provinciali grazie alle risorse provenienti dal piano legato all’emergenza
frane e dai fondi propri della Provincia.
“Con gli ultimi interventi svolti - ha commentato
- il presidente dell’Ente di via Berta, Daniele Saia: Restituiamo
dignità a diversi tratti provinciali. Nello specifico, in Alto Molise, abbiamo
riasfaltato alcuni collegamenti compromessi dalle frane della scorsa primavera,
ma questa è solo la prima parte del nostro piano d’azione. Voglio rassicurare i
cittadini che stanno attendendo i lavori su altre strade: interverremo. Come detto
in precedenza - ha concluso Saia -
stiamo accelerando su tutte le procedure burocratiche in modo da eseguire i
lavori il prima possibile, sia nell’ambito della sistemazione delle urgenze sia
nell’ambito della manutenzione ordinaria”.