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Strade più sicure tra Agnone, Capracotta e Belmonte: completati i primi maxi-interventi della Provincia di Isernia

Attualità
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La Provincia di Isernia continua a investire nella

manutenzione stradale. Di recente sono stati eseguiti i lavori di rifacimento

dell’asfalto lungo cinque arterie.

 In particolare, gli interventi hanno

interessato i seguenti tratti:

  • SP 86 da Agnone Sud al centro abitato e da
  • Secolare verso il viadotto Sente-Longo, 
  • SP 86 Istonia dalla rampa di San Lorenzo a Pietra del Melo, 
  • SP 87 da Guado Liscia verso Capracotta, SP 73 da
  • Agnone al bivio di Belmonte del Sannio,
  •  SP 74 da Belmonte del Sannio a Belladonna.

I lavori, dal valore complessivo di 755 mila euro,

hanno permesso di migliorare la condizione delle strade e favorire una

circolazione più sicura. Altri interventi sono previsti sulle restanti arterie

provinciali grazie alle risorse provenienti dal piano legato all’emergenza

frane e dai fondi propri della Provincia.

“Con gli ultimi interventi svolti - ha commentato

  • il presidente dell’Ente di via Berta, Daniele Saia: Restituiamo

dignità a diversi tratti provinciali. Nello specifico, in Alto Molise, abbiamo

riasfaltato alcuni collegamenti compromessi dalle frane della scorsa primavera,

ma questa è solo la prima parte del nostro piano d’azione. Voglio rassicurare i

cittadini che stanno attendendo i lavori su altre strade: interverremo. Come detto

in precedenza - ha concluso Saia -

stiamo accelerando su tutte le procedure burocratiche in modo da eseguire i

lavori il prima possibile, sia nell’ambito della sistemazione delle urgenze sia

nell’ambito della manutenzione ordinaria”.

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