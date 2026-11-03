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Aggredisce e minaccia di morte il sindaco di Vasto sotto il Municipio, intervengono i Carabinieri

AttualitÃ 
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Momenti di tensione ieri 2 novembre sotto il Municipio di Vasto, dove un uomo, classe 1985, ha aggredito il sindaco, Francesco Menna, bloccandolo contro il muro dell'edificio comunale e trattenendolo fisicamente. Per riportare la situazione alla calma si Ã¨ reso necessario l'intervento di un dipendente comunale e successivamente di un membro della segreteria del primo cittadino.
 
Durante l'episodio, l'uomo ha rivolto pesanti minacce al sindaco, arrivando a dirgli che la mattina successiva lo avrebbe Â«ammazzato di botteÂ».
 
E proprio questa mattina, come annunciato, l'uomo si Ã¨ presentato nuovamente davanti alla porta dell'ufficio del sindaco. Questa volta, perÃ², ad attenderlo non ha trovato il sindaco, bensÃ¬ i Carabinieri, che l'hanno identificato e allontanato.
 
L'uomo Ã¨ stato denunciato dal primo cittadino nel pomeriggio di ieri. Dai primi accertamenti Ã¨ inoltre emerso che nei giorni scorsi avrebbe occupato abusivamente un immobile confiscato alla criminalitÃ  organizzata, ora del Comune di Vasto.

 
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