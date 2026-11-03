Aggressione al sindaco di Vasto Francesco Menna: condanna unanime e solidarietÃ  dal mondo politico e civile

VASTO (CH) â€“ Una ferma e unanime condanna si solleva dal mondo politico e dalle associazioni del territorio a seguito delle minacce e dell'aggressione fisica subite a Vasto dal sindaco e presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, nei pressi della sede municipale da parte di un uomo che avrebbe occupato abusivamente un bene confiscato alla criminalitÃ .

Dall'ambito regionale a quello locale, il messaggio Ã¨ corale: la violenza non puÃ² mai essere lo strumento per avanzare richieste alle istituzioni.

Il sostegno del mondo politico e istituzionale

Il consigliere regionale e presidente dell'Osservatorio della LegalitÃ , Francesco Prospero, pur evidenziando le naturali distinzioni politiche, ha espresso una vicinanza senza riserve:

Â«L'aggressione subita da Menna Ã¨ un fatto di estrema gravitÃ . Chi si rivolge alle istituzioni ha il diritto di essere ascoltato, ma non di trasformare una richiesta in un atto di forza, specialmente davanti al municipio, luogo simbolo della democrazia. Tutelare l'incolumitÃ di un amministratore Ã¨ una responsabilitÃ di tuttiÂ».

Forte sostegno giunge anche dal Partito Democratico abruzzese tramite il segretario regionale Daniele Marinelli:

Â«I sindaci sono oggi la prima trincea democratica e i riferimenti piÃ¹ vicini ai cittadini. Francesco Menna ha sempre operato con dedizione e ascolto per il bene comune; nessuna intimidazione scalfirebbe la determinazione del suo lavoro rigoroso e trasparenteÂ».

Il richiamo dell'Associazione Codici e della comunitÃ

SolidarietÃ condannata con sdegno e preoccupazione Ã¨ stata espressa anche dall'Associazione Codici (sede di Vasto), che ha ricordato come l'episodio odierno sia ancora piÃ¹ grave alla luce dei precedenti intimidatori giÃ patiti in passato dal primo cittadino â€” come l'incendio dell'auto nel 2022 â€” ribadendo la necessitÃ che le autoritÃ competenti mantengano la massima attenzione a tutela dell'amministrazione e della legalitÃ nel territorio.