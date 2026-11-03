Celebrata al Comando Provinciale Carabinieri di Isernia la Commemorazione per i Carabinieri Caduti per la Difesa della Patria e la Salvaguardia delle libere Istituzioni

Il 2 novembre, in occasione della giornata dedicata al ricordo dei defunti, all’interno della caserma sede del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, sono stati resi gli onori a tutti i Carabinieri caduti per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere Istituzioni.

La cerimonia commemorativa è stata presieduta dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Isernia, Colonnello Fabrizio Coppolino, alla presenza di una rappresentanza dei militari del Comando Provinciale e alcuni componenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

La partecipazione delle diverse componenti dell’Arma ha voluto testimoniare il forte e indissolubile legame tra passato e presente, nel ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria o nell’adempimento del proprio dovere.

Nel corso della solenne celebrazione, scandita dalle note del “silenzio”, è stata depositata una corona alla lapide commemorativa, situata all’ingresso del Comando Provinciale di Isernia.