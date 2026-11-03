Aggressione a Francesco Menna: dal Molise unanime condanna e solidarietÃ  dai presidenti Saia e Puchetti.

Unâ€™ondata di sdegno e una ferma condanna istituzionale giungono dal Molise a seguito dellâ€™aggressione e delle minacce subite da Francesco Menna, Sindaco di Vasto e Presidente della Provincia di Chieti, avvenute proprio davanti alla sede del municipio di Vasto. Un episodio grave che ha visto la vicinanza immediata e compatta del territorio molisano, attraverso le parole del Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, e del Presidente della Provincia di Campobasso e Sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti.

Saia: "Un atto vile e vergognoso, la violenza non si giustifica"

Daniele Saia ha definito quanto accaduto Â«un atto vile e vergognosoÂ», sottolineando l'incompatibilitÃ di tali comportamenti con i valori democratici: Â«In un Paese democratico come il nostro non Ã¨ assolutamente questo il modo di esprimere dissenso. La violenza non puÃ² essere giustificata. Menna Ã¨ un amministratore aperto al dialogo e sono sicuro che non avrebbe mai rifiutato un confronto pacato col suo interlocutore. Eppure, il suo aggressore ha scelto una strada che va assolutamente condannata. Al collega presidente va tutta la mia solidarietÃ Â».

Puchetti: "Fatto inaccettabile, le istituzioni restino luoghi di dialogo"

Sulla stessa linea il messaggio di personale e istituzionale vicinanza espresso da Giuseppe Puchetti, che ha ribadito la delicatezza e il valore del ruolo svolto dai primi cittadini sul territorio: Â«Desidero esprimere la mia piÃ¹ sincera e convinta solidarietÃ al collega e amico Francesco Menna per questo grave episodio. Quanto accaduto Ã¨ un fatto inaccettabile che condanniamo con assoluta fermezza. Nessuna difficoltÃ , rivendicazione o situazione di disagio puÃ² mai giustificare il ricorso alla violenza e all'intimidazione nei confronti di chi quotidianamente Ã¨ chiamato ad amministrare una comunitÃ Â».

Puchetti ha poi ricordato come i sindaci rappresentino il primo fronte di contatto e riferimento per la cittadinanza: Â«Il confronto, anche quando acceso, non puÃ² e non deve mai superare i confini del rispetto e della legalitÃ . A Francesco Menna rinnovo la mia vicinanza e quella delle comunitÃ che rappresento, con l'auspicio che possa continuare il proprio mandato con la serenitÃ e la determinazione che lo contraddistinguono. Le istituzioni devono essere luoghi di ascolto e dialogo, mai bersaglio di aggressioniÂ».

L'episodio riaccende cosÃ¬ il riflettore sui rischi e sulle tensioni che sempre piÃ¹ spesso investono gli amministratori locali, riaffermando con forza l'importanza di difendere il rispetto delle regole democratiche e del dibattito civile.