M5S Isernia: sabato 7 novembre lâ€™inaugurazione dellâ€™InfoPoint in corso Marcelli

Ci pregiamo informare gli Organi di Informazione che sabato 7 novembre p.v., alle ore 16:30,
in corso Marcelli (nei pressi della chiesa di Santa Chiara) sarÃ inaugurato lâ€™InfoPoint del
MoVimento 5 Stelle Isernia.
Lâ€™InfoPoint rappresenterÃ un presidio civico, uno spazio aperto alla comunitÃ , un punto di
riferimento per ascoltare le istanze del territorio, condividere idee per poter dare risposte ai
bisogni della comunitÃ .
Un luogo immaginato con lo spirito di restituire voce ai cittadini, pensato per trasformare
segnalazioni e proposte in azioni concrete, con la volontÃ di mantenere sempre vivo il
dialogo con le istituzioni.
La politica, per avere davvero senso, deve saper ascoltare. Non bastano gli annunci: Ã¨
necessario un luogo di incontro, di conoscenza e di raccolta delle idee per poter lavorare
alla programmazione dellâ€™azione amministrativa.
Ãˆ da qui che il Movimento 5 Stelle Isernia vuole ripartire: dalle persone, dai cittadini; ai quali
vuole offrire uno spazio aperto e dinamico per permettere attivitÃ di confronto, anche
attraverso incontri pubblici e informativi.
Lâ€™Infopoint sarÃ dedicato allâ€™ascolto, al confronto con la comunitÃ con lâ€™obiettivo di creare un
collegamento costante tra i cittadini e le attivitÃ che svolgono i portavoce nei Consigli
Comunale e Regionale, nonchÃ© nelle aule parlamentari nazionali ed europee.
Pertanto, a partire dalla settimana successiva alla inaugurazione, lâ€™InfoPoint sarÃ aperto
ogni mercoledÃ¬ pomeriggio (dalle 16:30 alle 19:30) e ogni sabato, mattina e pomeriggio
(orari: 9:30-13:00 e 16:30 19:30).
Isernia, 03.11.2026
I Portavoce del M5S Isernia
Vittorio Monaco Cosmo Bottiglieri