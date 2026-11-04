Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

M5S Isernia: sabato 7 novembre lâ€™inaugurazione dellâ€™InfoPoint in corso Marcelli

AttualitÃ 
Condividi su:

Ci pregiamo informare gli Organi di Informazione che sabato 7 novembre p.v., alle ore 16:30,

in corso Marcelli (nei pressi della chiesa di Santa Chiara) sarÃ  inaugurato lâ€™InfoPoint del

MoVimento 5 Stelle Isernia.

Lâ€™InfoPoint rappresenterÃ  un presidio civico, uno spazio aperto alla comunitÃ , un punto di

riferimento per ascoltare le istanze del territorio, condividere idee per poter dare risposte ai

bisogni della comunitÃ .

Un luogo immaginato con lo spirito di restituire voce ai cittadini, pensato per trasformare

segnalazioni e proposte in azioni concrete, con la volontÃ  di mantenere sempre vivo il

dialogo con le istituzioni.

La politica, per avere davvero senso, deve saper ascoltare. Non bastano gli annunci: Ã¨

necessario un luogo di incontro, di conoscenza e di raccolta delle idee per poter lavorare

alla programmazione dellâ€™azione amministrativa.

Ãˆ da qui che il Movimento 5 Stelle Isernia vuole ripartire: dalle persone, dai cittadini; ai quali

vuole offrire uno spazio aperto e dinamico per permettere attivitÃ  di confronto, anche

attraverso incontri pubblici e informativi.

Lâ€™Infopoint sarÃ  dedicato allâ€™ascolto, al confronto con la comunitÃ  con lâ€™obiettivo di creare un

collegamento costante tra i cittadini e le attivitÃ  che svolgono i portavoce nei Consigli

Comunale e Regionale, nonchÃ© nelle aule parlamentari nazionali ed europee.

Pertanto, a partire dalla settimana successiva alla inaugurazione, lâ€™InfoPoint sarÃ  aperto

ogni mercoledÃ¬ pomeriggio (dalle 16:30 alle 19:30) e ogni sabato, mattina e pomeriggio

(orari: 9:30-13:00 e 16:30 19:30).

Isernia, 03.11.2026

I Portavoce del M5S Isernia

Vittorio Monaco Cosmo Bottiglieri

Condividi su:

Seguici su Facebook