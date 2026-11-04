4 Novembre ad Agnone, le scuole protagoniste tra memoria e pace. Di Nucci: Â«Meno spese militari, piÃ¹ fondi a sanitÃ  e istruzione. L'inclusione ripopola le aree interneÂ»

AGNONE â€“ Una comunitÃ unita, viva e affollata di giovani ha fatto da cornice ad Agnone alle celebrazioni ufficiali per la Giornata dell'UnitÃ Nazionale e delle Forze Armate. La cerimonia si Ã¨ aperta con il solenne corteo alla presenza delle autoritÃ civili, religiose e militari del territorio, affiancate da una numerosissima rappresentanza di studenti: gli alunni della scuola primaria e i ragazzi degli istituti di istruzione superiore, protagonisti assoluti della giornata con la declamazione di toccanti riflessioni sui temi della pace, della fratellanza, del ripudio della guerra e dell'inclusione sociale.

Il momento centrale della memoria si Ã¨ svolto con la deposizione di un mazzo di fiori ai piedi del monumento dedicato a Libero Serafini. A distanza di oltre due secoli dalla morte dell'illustre eroe giacobino e patriota agnonese â€“ impiccato ad Avellino nel 1799 per non aver tradito la fedeltÃ alla Repubblica Napoletana â€“ la comunitÃ ha voluto rinnovare un omaggio doveroso e sentito. Ricordare questo insigne figlio dell'Alto Molise e il suo estremo sacrificio per la libertÃ significa infatti mantenere viva una preziosa ereditÃ morale e civile per le nuove generazioni.

Prendendo la parola davanti ai cittadini e ai ragazzi riuniti successivamente presso il Monumento ai Caduti, il consigliere Giovanni Di Nucci ha tenuto un discorso accorato e privo di retorica. Rievocando la Prima Guerra Mondiale, Di Nucci ha ricordato come quel conflitto immane, costato 650mila giovani vite, si sarebbe potuto evitare per via diplomatica se non avessero prevalso i calcoli di potere e i profitti delle industrie belliche. Richiamando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il consigliere ha evidenziato come ogni guerra sia una scelta deliberata che devasta non soltanto le popolazioni, ma l'intero pianeta, avvelenando terreni, acque e biodiversitÃ .

Rivolgendosi poi direttamente ai ragazzi, Di Nucci ha affrontato il tema del declino demografico del territorio:

Â«L'inverno demografico che stanno vivendo le nostre aree interne non si combatte alzando muri o chiudendosi nel proprio guscio â€“ ha rimarcato il consigliere â€“. Si affronta con l'apertura e l'integrazione. Chi sceglie di venire a studiare e vivere qui non Ã¨ una minaccia, ma una risorsa preziosa per ripopolare le nostre scuole e le nostre comunitÃ Â».

Nel corso dell'intervento Ã¨ giunto anche un fermo appello alle istituzioni per una riallocazione delle risorse pubbliche: stop all'incremento delle spese per il riarmo e piÃ¹ investimenti per i servizi sociosanitari, la medicina territoriale e la scuola pubblica, veri pilastri della sicurezza di una nazione.

In chiusura, il consigliere ha rivolto un tributo di profondo rispetto alle Forze Armate che, nel solco dell'articolo 11 della Costituzione, continuano a operare con etica ed encomiabile dedizione nelle missioni internazionali di pace e di soccorso umanitario a tutela dei piÃ¹ deboli.

https://youtu.be/taBONyOFByk