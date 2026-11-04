Pensioni e caro vita, la UILP Molise al convegno nazionale di Roma: Â«A rischio la tenuta delle famiglie molisaneÂ»

Campobasso, 4 novembre 2026 â€“ Una delegazione della UIL Pensionati Molise, guidata dalla segretaria generale Tecla Boccardo, parteciperÃ domani, giovedÃ¬ 5 novembre, al convegno nazionale Â«Abbassare le tasse ai pensionati: una questione di giustizia>>

La UIL Pensionati Molise esprime l'assoluta contrarietÃ alle misure sulle pensioni previste nel disegno di legge di Bilancio 2027. "Chiediamo al Governo di correggere la manovra, salvaguardare la piena rivalutazione degli assegni e ridurre il carico fiscale sulle pensioni." Afferma la segretaria generale Tecla Boccardo

Â«Peggio di quanto ipotizzato, questi tagli sono insopportabili. Non si deve tagliare la rivalutazione, si devono tagliare le tasse ai pensionatiÂ», ha dichiarato il segretario generale della UIL Pensionati Carmelo Barbagallo, richiamando il Governo a cambiare rotta e ricordando il contributo che 16 milioni di pensionati continuano a dare al Paese.

Â«In Molise, dove le pensioni sono mediamente piÃ¹ basse di quelle nazionali, cresce la povertÃ tra gli anziani e si riducono le cure necessarie, il caro vita costringe giÃ troppe persone a scegliere tra pagare le bollette, fare la spesa o pagare una visita medicaÂ», dichiara Tecla Boccardo. Â«Con la loro pensione molti nonni aiutano anche figli e nipoti a sostenere le spese quotidiane. Ridurre il potere d'acquisto degli assegni significa mettere in difficoltÃ intere famiglie molisane. Domani saremo a Roma per chiedere che la manovra venga cambiata in Parlamento. Vogliamo meno tasse sulle pensioni e una rivalutazione che protegga davvero il reddito di chi ha lavorato e versato contributi per una vitaÂ».