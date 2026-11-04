Manovra finanziaria e sanitÃ , Salvatore (PD): Â«Servono risorse strutturali per ospedali e liste d'attesa, non aiuti per ricorrere al privatoÂ»

Â«Sulla sanitÃ siamo di fronte a un disegno politico sempre piÃ¹ evidente, che rischia di compromettere definitivamente il carattere universalistico del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Ãˆ necessario aprire una battaglia politica forte per invertire la rottaÂ».



Lo dichiara Alessandra Salvatore, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, commentando le misure contenute nella manovra finanziaria del Governo.



Â«Il Governo rivendica un incremento di circa 3,4 miliardi di euro per il Fondo Sanitario Nazionale nel 2027, ma bisogna guardare dentro le cifre e capire come vengono effettivamente distribuite le risorse. Gran parte degli stanziamenti aggiuntivi Ã¨ giÃ destinata a specifiche finalitÃ e alle Regioni rimangono margini di disponibilitÃ estremamente limitati. Risorse che, peraltro, devono fare i conti con l'enorme aumento dei costi, l'inflazione a livelli record, il fabbisogno di personale e le tante emergenze che attraversano il nostro sistema sanitario, nelle varie articolazioni regionali.



Ancora piÃ¹ discutibile Ã¨ la scelta di destinare 1,645 miliardi di euro alla Carta da 300 euro per gli over 75, una misura che riguarda potenzialmente oltre 5 milioni di persone e che viene presentata come un ulteriore investimento per la salute degli italiani. Ma non Ã¨ la stessa cosa finanziare il servizio sanitario pubblico e distribuire contributi individuali per acquistare beni e prestazioni sanitarie. Questi 1,6 miliardi non rafforzano ospedali, ambulatori, medicina territoriale, non consentono di assumere medici e infermieri e non aumentano la capacitÃ del servizio pubblico di abbattere le liste d'attesa.



AnzichÃ© destinare, come chiesto a gran voce da tutte le Regioni, risorse aggiuntive al sistema sanitario pubblico, per garantire a tutti cure tempestive, si sostengono economicamente i cittadini affinchÃ© trovino risposte sul mercato sanitario, anche e soprattutto quello privato. In altre parole, anzichÃ© rimuovere le ragioni che costringono le persone a rivolgersi al privato, si finisce per finanziare proprio quel modello. Non Ã¨ questa la strada per difendere il diritto alla salute.



Non Ã¨ un caso che perplessitÃ e riserve siano state espresse nelle ultime ore anche da esponenti di spicco del centrodestra, come l'assessore lombardo al Welfare, Guido Bertolaso. Segno che le scelte prospettate sono obiettivamente dannose per la sanitÃ pubblica.



Per noi questa discussione assume un significato ancora piÃ¹ importante, in una regione come il Molise, che conosce drammaticamente le conseguenze del progressivo indebolimento della sanitÃ pubblica.



Ecco perchÃ© diventa ancora piÃ¹ urgente contrastare il disegno complessivo del Governo Meloni, a cui il Governo Roberti fa sponda: federalismo fiscale e autonomia differenziata da un lato, risorse che anzichÃ© destinate a rafforzare il pubblico, vengono direttamente o indirettamente assicurate al privato dall'altro, avranno come effetto la demolizione di quel sistema universalistico che pensÃ² e realizzÃ² Tina Anselmi.



La nostra battaglia Ã¨ chiara: piÃ¹ risorse strutturali al Fondo Sanitario Nazionale, investimenti nel personale, rafforzamento degli ospedali e della medicina territoriale, abbattimento delle liste d'attesa e garanzia dei livelli essenziali di assistenza in ogni regione. Il Servizio Sanitario Nazionale Ã¨ una conquista fondamentale del nostro Paese e va difeso da ogni tentativo di progressivo smantellamento.



E mentre anche tante Regioni di centrodestra stanno facendo sentire con forza le proprie ragioni, in difesa della sanitÃ pubblica, il Governo Roberti non ha ancora dato alcun segnale di vita politica. Lo faccia ora. Si attivi contro l'ennesimo sabotaggio della sanitÃ pubblica, prima che i danni, soprattutto per il Molise, diventino irreversibiliÂ».