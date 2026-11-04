4 Novembre a Capracotta, il Sindaco Paglione: Â«Memoria, coraggio e solidarietÃ . Da 27 anni esponiamo la bandiera neozelandese per non dimenticare chi scelse l'umanitÃ Â»

CAPRACOTTA â€“ In occasione delle celebrazioni del 4 Novembre, Giornata dell'UnitÃ Nazionale e delle Forze Armate, il Sindaco di Capracotta, Candido Paglione, ha rivolto un accorato messaggio alla cittadinanza per rinnovare il valore della memoria storica e rendere omaggio al sacrificio dei caduti. Un momento di profonda riflessione che unisce il ricordo dei giovani capracottesi partiti per il fronte della Grande Guerra alla testimonianza di coraggio dei fratelli Fiadino e al legame speciale con il popolo neozelandese. Di seguito il testo integrale delle dichiarazioni del Sindaco

Â«Questa mattina la nostra comunitÃ si Ã¨ ritrovata per celebrare il 4 Novembre, ricordando la fine della Prima Guerra Mondiale e rendendo omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria, la libertÃ e la pace. Con la deposizione di una corona di alloro davanti alle lapidi dei caduti e dei dispersi della Grande Guerra, abbiamo rinnovato il nostro sentimento di gratitudine.

Da Capracotta partirono circa settecento giovani e sessantacinque non fecero piÃ¹ ritorno. Dietro questi numeri ci sono volti, storie e famiglie: una ferita che appartiene alla memoria di tutto il nostro paese.

Per Capracotta, il 4 Novembre richiama anche il sacrificio dei fratelli Rodolfo e Gasperino Fiadino, fucilati dai nazisti nel 1943 per aver dato rifugio a prigionieri dell'esercito alleato in fuga. Scelsero di aiutare altri esseri umani, mettendo a rischio la propria vita. Il loro gesto rimane una testimonianza straordinaria di coraggio, solidarietÃ e umanitÃ . Pochi giorni dopo, le truppe tedesche in ritirata devastarono Capracotta, lasciando dietro di sÃ© distruzione e dolore. Un'intera comunitÃ fu costretta a confrontarsi con le macerie della guerra, lo sfollamento e a ricostruire il proprio futuro.

Sono trascorsi 83 anni, ma quella memoria Ã¨ ancora viva: nei racconti delle famiglie, nelle testimonianze dei nostri anziani e nella coscienza collettiva di una comunitÃ che non ha dimenticato. Ricordare significa anche rendere omaggio alla dignitÃ e alla tenacia di chi ha saputo rialzarsi e ricominciare.

Anche quest'anno, per il ventisettesimo anno, sul balcone del Municipio abbiamo esposto, accanto al Tricolore italiano, la bandiera della Nuova Zelanda, in memoria di Bill Parker, il soldato neozelandese accolto dai fratelli Fiadino durante la guerra. Nel 1999 tornÃ² a Capracotta per rendere omaggio alla loro tomba, in segno di riconoscenza per quell'atto di generositÃ che era costato loro la vita. Quella bandiera Ã¨ oggi il simbolo di un legame profondo tra popoli lontani, uniti dai valori della fraternitÃ e della pace.

Ricordare non significa vivere nel passato, ma trarre dalla storia gli insegnamenti per il futuro. Significa trasmettere alle nuove generazioni il valore del sacrificio, del coraggio e della solidarietÃ , affinchÃ© la libertÃ e la pace non siano mai date per scontate.

Capracotta ricorda. Capracotta non dimenticaÂ».

Candido Paglione

Sindaco di Capracotta