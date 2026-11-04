Alto Vastese, cambio medico per Schiavi e Castiglione M. Marino: dal 12 novembre cessa la dott.ssa Malatesta. Le istruzioni ASL per la scelta

Dal 12 novembre 2026 Antonia Malatesta, medico di medicina generale, cesserÃ l'attivitÃ negli studi di Schiavi d'Abruzzo e Castiglione Messer Marino, nell'Alto Vastese. Gli assistiti devono scegliere un altro medico di medicina generale dello stesso ambito territoriale, che non abbia raggiunto il numero massimo di assistiti previsto.

La pagina della Regione Abruzzo fornisce informazioni generali sulla scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta. Per la scelta online Ã¨ disponibile il servizio Â«Il mio medico di fiduciaÂ» sul portale Abruzzo SanitÃ on line. Si accede con Spid o con la Carta d'identitÃ elettronica (Cie). Il servizio permette di verificare i medici disponibili e di effettuare la scelta, che ha effetto immediato.

Sul sito aziendale Ã¨ disponibile anche l'elenco dei medici di medicina generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, compresi quelli dell'ambito Alto Vastese. La presenza nell'elenco non indica necessariamente la disponibilitÃ di posti.

Per scegliere il nuovo medico tramite l'Ufficio scelta e revoca occorre compilare il modulo per i residenti oppure il modulo per i non residenti. Alla domanda vanno allegate la copia di un documento di riconoscimento e quella della tessera sanitaria. La documentazione puÃ² essere inviata anche per e-mail all'indirizzo sceltaerevoca.gissi@asl2abruzzo.it. In questo caso la risposta arriva per e-mail.

Per scegliere il medico di persona ci si puÃ² rivolgere all'Ufficio scelta e revoca della casa della comunitÃ spoke di Gissi. L'ufficio si trova al primo piano, in via Italia, ed Ã¨ aperto dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬, dalle 8.30 alle 12.30. L'accesso Ã¨ su prenotazione. Il numero di telefono Ã¨ 0873.947311.