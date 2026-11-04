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Isernia, scatta l'occupazione al Liceo Scientifico "Majorana": lezioni autogestite e notte a scuola per cinquanta studenti

AttualitÃ 
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Gli studenti e le studentesse del liceo Scientifico "Ettore Majorana" di Isernia hanno occupato l'istituto al termine di un lungo confronto con la dirigente scolastica Carmelina Di Nezza.

La mobilitazione, spiegano, Ã¨ partita nel primo pomeriggio senza perÃ² blocchi o interruzioni di servizio, ma con l'intenzione di garantire la continuitÃ  delle attivitÃ , ma in autogestione.

 

 

Gli uffici di segreteria, infatti, restano regolarmente aperti e tutti i docenti sono regolarmente in servizio. Nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 13.00, la didattica tradizionale perÃ² viene sostituita da lezioni e moduli autogestiti promossi dagli studenti, durante i quali vengono rilevate formalmente le presenze. I ragazzi e le ragazze, una cinquantina in tutto, trascorreranno anche la notte all'interno dell'istituto.

    Alla base della protesta ci sono le rivendicazioni del movimento studentesco nazionale: le critiche alle recenti riforme scolastiche, la richiesta di maggiori investimenti e risorse per il diritto allo studio contro i tagli all'istruzione pubblica, il contrasto all'incremento della spesa militare a scapito dei servizi sociali, oltre alla tutela dell'edilizia scolastica e della salute mentale degli studenti.

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