4 Novembre, il Comune di Vastogirardi celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La memoria come patrimonio delle nuove generazioni

In occasione del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Vastogirardi ha promosso una cerimonia commemorativa in ricordo dei Caduti di tutte le guerre, rinnovando il proprio impegno nella custodia della memoria storica e nella trasmissione dei valori che sono alla base della convivenza civile, della democrazia e della pace.

Un momento di raccoglimento e riflessione che ha visto la partecipazione, oltre all’amministrazione comunale e cittadinanza, degli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado del plesso scolastico di Carovilli. La presenza dei ragazzi ha conferito alla commemorazione un significato particolarmente importante, testimoniando quanto sia fondamentale coinvolgere le giovani generazioni nelle occasioni di ricordo e di approfondimento della nostra storia.

“La memoria - commenta Antonio Cea, Sindaco di Vastogirardi - non rappresenta soltanto un doveroso omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita nei conflitti, ma costituisce soprattutto uno strumento educativo indispensabile. Ricordare significa comprendere il valore della libertà, il prezzo della pace e le conseguenze drammatiche delle guerre, affinché le nuove generazioni possano crescere nella consapevolezza dei principi di solidarietà, rispetto, fratellanza e convivenza pacifica tra i popoli”.

Il 4 Novembre riveste, sotto questo profilo, un significato storico e civile di assoluto rilievo. La ricorrenza richiama la conclusione della Prima Guerra Mondiale sul fronte italiano, con l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti il 4 novembre 1918, che sancì la fine delle ostilità tra l’Italia e l’Impero austro-ungarico. Una data che segna un passaggio fondamentale nella storia nazionale e che, ancora oggi, invita a riflettere sul sacrificio di un’intera generazione di italiani, chiamata a vivere una delle pagine più dolorose e decisive della nostra storia.