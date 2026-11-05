L'ondata di cyberattacchi ai refrigeratori dei supermercati ha colpito anche una catena della grande distribuzione a Isernia provocando danni economici per oltre seimila euro.

L'azione, secondo quanto si Ã¨ appreso, avrebbe interessato i sistemi informatici che gestiscono il funzionamento dei refrigeratori, compromettendo il controllo della temperatura e causando conseguenze sulle apparecchiature e sulle merci conservate.

Gli hacker hanno violato il server centrale durante l'orario di chiusura, impedendo un intervento tempestivo.

Il direttore del supermarket ha denunciato l'accaduto alla Polizia Postale che ha avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'attacco, individuare le eventuali vulnerabilitÃ dei sistemi e risalire ai responsabili.

Al momento Ã¨ la prima denuncia, per tale reato, presentata a Isernia. Fonte https://www.ansa.it/molise/notizie/2026/11/04/cyberattacco-a-un-supermercato-di-isernia-danni-per-seimila-euro_017da1e8-3dfa-40c3-ae85-a89450216236.html