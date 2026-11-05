Emergenza dissesto nel Chietino: servono 150 milioni di euro. Menna chiama a raccolta sindaci e istituzioni per il 7 novembre

DALLA REGIONE E DAL GOVERNO SERVONO RISPOSTE IMMEDIATE
Sabato 7 novembre alle ore 16, nella sala consiliare della Provincia di
Chieti, si terrà un incontro aperto ai sindaci e a tutti gli interessati.
Ammonta a circa 150 milioni di euro la cifra necessaria per affrontare oltre
380 situazioni di dissesto idrogeologico e ripristinare le condizioni di
sicurezza e percorribilità delle infrastrutture danneggiate dal maltempo. Sono
numeri che restituiscono la dimensione dell’emergenza che interessa il
territorio della provincia di Chieti e che rendono indispensabile un confronto
istituzionale capace di tradursi in risposte concrete e risorse adeguate.
Per questo il presidente della
Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha promosso un incontro pubblico in
programma sabato 7 novembre, alle ore 16, nella sala consiliare della
Provincia di Chieti, in corso Marrucino 97.
L’iniziativa nasce dalla
necessità di portare all’attenzione della Regione Abruzzo e del Governo
nazionale la gravità delle criticità presenti sul territorio, sollecitando
interventi tempestivi e finanziamenti certi per affrontare una situazione che
coinvolge numerosi Comuni e mette a rischio collegamenti stradali,
infrastrutture e sicurezza delle comunità locali.
“Non possiamo permettere –
dichiara il presidente della Provincia, Francesco Menna – che territori,
amministrazioni comunali e cittadini restino soli di fronte a un’emergenza di
queste proporzioni. I numeri parlano con chiarezza: oltre 380 situazioni di
dissesto e un fabbisogno economico di circa 150 milioni di euro. Dietro queste
cifre ci sono strade compromesse, collegamenti interrotti o a rischio, comunità
che vivono quotidianamente le conseguenze del dissesto idrogeologico. Occorre
passare dalla ricognizione dei danni alla programmazione degli interventi,
individuando risorse e tempi certi. Chiediamo alla Regione e al Governo di
assumersi le proprie responsabilità e di dare risposte concrete a un territorio
che non può più attendere”.
All’incontro interverranno i
sindaci della provincia di Chieti – chiamati a condividere le criticità dei
rispettivi territori e a rappresentare le priorità degli interventi – insieme
ai consiglieri regionali del comprensorio, al sindaco di Chieti Giovanni
Legnini e ai parlamentari Luciano D’Alfonso, Michele Fina e Daniela Torto.
La partecipazione è aperta a tutti gli amministratori, ai rappresentanti
delle istituzioni, alle associazioni, ai cittadini e a quanti sono interessati
al futuro e alla sicurezza del territorio provinciale. L’appuntamento
vuole essere un momento di confronto aperto e di mobilitazione istituzionale,
per rafforzare una posizione comune e far sentire con maggiore forza la voce
dei territori nelle sedi decisionali.
Chieti, 05/11/2026