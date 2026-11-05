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Emergenza dissesto nel Chietino: servono 150 milioni di euro. Menna chiama a raccolta sindaci e istituzioni per il 7 novembre

Attualità
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DALLA REGIONE E DAL GOVERNO SERVONO RISPOSTE IMMEDIATE

Sabato 7 novembre alle ore 16, nella sala consiliare della Provincia di

Chieti, si terrà un incontro aperto ai sindaci e a tutti gli interessati.

Ammonta a circa 150 milioni di euro la cifra necessaria per affrontare oltre

380 situazioni di dissesto idrogeologico e ripristinare le condizioni di

sicurezza e percorribilità delle infrastrutture danneggiate dal maltempo. Sono

numeri che restituiscono la dimensione dell’emergenza che interessa il

territorio della provincia di Chieti e che rendono indispensabile un confronto

istituzionale capace di tradursi in risposte concrete e risorse adeguate.

Per questo il presidente della

Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha promosso un incontro pubblico in

programma sabato 7 novembre, alle ore 16, nella sala consiliare della

Provincia di Chieti, in corso Marrucino 97.

L’iniziativa nasce dalla

necessità di portare all’attenzione della Regione Abruzzo e del Governo

nazionale la gravità delle criticità presenti sul territorio, sollecitando

interventi tempestivi e finanziamenti certi per affrontare una situazione che

coinvolge numerosi Comuni e mette a rischio collegamenti stradali,

infrastrutture e sicurezza delle comunità locali.

“Non possiamo permettere –

dichiara il presidente della Provincia, Francesco Menna – che territori,

amministrazioni comunali e cittadini restino soli di fronte a un’emergenza di

queste proporzioni. I numeri parlano con chiarezza: oltre 380 situazioni di

dissesto e un fabbisogno economico di circa 150 milioni di euro. Dietro queste

cifre ci sono strade compromesse, collegamenti interrotti o a rischio, comunità

che vivono quotidianamente le conseguenze del dissesto idrogeologico. Occorre

passare dalla ricognizione dei danni alla programmazione degli interventi,

individuando risorse e tempi certi. Chiediamo alla Regione e al Governo di

assumersi le proprie responsabilità e di dare risposte concrete a un territorio

che non può più attendere”.

All’incontro interverranno i

sindaci della provincia di Chieti – chiamati a condividere le criticità dei

rispettivi territori e a rappresentare le priorità degli interventi – insieme

ai consiglieri regionali del comprensorio, al sindaco di Chieti Giovanni

Legnini e ai parlamentari Luciano D’Alfonso, Michele Fina e Daniela Torto.

La partecipazione è aperta a tutti gli amministratori, ai rappresentanti

delle istituzioni, alle associazioni, ai cittadini e a quanti sono interessati

al futuro e alla sicurezza del territorio provinciale. L’appuntamento

vuole essere un momento di confronto aperto e di mobilitazione istituzionale,

per rafforzare una posizione comune e far sentire con maggiore forza la voce

dei territori nelle sedi decisionali.

Chieti, 05/11/2026

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