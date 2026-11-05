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Contrasto allo spaccio nel Campobassano: la Polizia arresta due uomini con droga e contanti

AttualitÃ 
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Nell'ambito dei servizi di contrasto ai reati inerenti agli stupefacenti, nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile di Campobasso ha proceduto al controllo di un'autovettura nel vicino centro di Ferrazzano, con a bordo due giovani, uno dei quali, di origini abruzzesi, ma da anni residente nella locale provincia. A seguito del controllo e della successiva attivitÃ  svolta, si accertava che il conducente del mezzo, con a carico precedenti specifici, deteneva 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo Cocaina appena cedutagli dal passeggero, un cittadino tunisino. Nella disponibilitÃ  di entrambi i soggetti Ã¨ stata rinvenuta l'ingente somma di denaro contante pari a circa 5000 euro e presso l'abitazione di ciascuno, rispettivamente nelle localitÃ  di Montagano (CB) e Ferrazzano (CB), Ã¨ stata trovata altra sostanza stupefacente, complessivamente quantificata in circa 60 grammi di Hashish, 10 grammi di Marijuana, nonchÃ¨ materiale per il confezionamento e la preparazione delle dosi da immettere sul mercato.

Gli agenti della Squadra Mobile, hanno tratto in arresto i due soggetti di 23 e 52 anni in flagranza del delitto di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Campobasso, uno degli arrestati Ã¨ stato condotto presso la locale Casa Circondariale mentre l'altro Ã¨ stato ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa della decisione dell'AutoritÃ  Giudiziaria.

L'operazione conferma la preoccupante diffusione delle condotte devianti legate alla tossicodipendenza ed ai traffici illeciti che ne conseguono.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. I fatti contestati e la responsabilitÃ  penale dell'indagato saranno oggetto di definitivo accertamento soltanto all'esito del giudizio, in conformitÃ  al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza.


 

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