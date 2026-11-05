Molise, via libera agli aiuti per le edicole. Assostampa: "Risposta positiva per la rete di vendita"

L'Associazione della Stampa del Molise giudica
positivamente gli aiuti alle edicole varati dalla Giunta Regionale, attivando
lo specifico capitolo di spesa condiviso da tutti i partiti in Consiglio
regionale in occasione della sessione di Bilancio. Il provvedimento arriva al
termine di una lunga iniziativa ideata e condotta dall'Assostampa a favore
della riapertura e del sostegno alle edicole. Il contributo, che varia rispetto
alla dislocazione sul territorio, aiuterÃ soprattutto le rivendite delle zone
interne a sostenere i costi di gestione e, nel contempo, favorirÃ l'apertura di
nuovi punti vendita di libri e giornali.
I ringraziamenti al consigliere delegato Andrea Di Lucente
e al dirigente Gaspare Tocci per aver raccolto le nostre posizioni e quelle
delle organizzazioni di categoria del commercio nel corso dell'ultimo tavolo
tecnico.
Campobasso
5 novembre
Giuseppe di Pietro