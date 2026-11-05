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Molise, via libera agli aiuti per le edicole. Assostampa: "Risposta positiva per la rete di vendita"

AttualitÃ 
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 L'Associazione della Stampa del Molise giudica

positivamente gli aiuti alle edicole varati dalla Giunta Regionale, attivando

lo specifico capitolo di spesa condiviso da tutti i partiti in Consiglio

regionale in occasione della sessione di Bilancio. Il provvedimento arriva al

termine di una lunga iniziativa ideata e condotta dall'Assostampa a favore

della riapertura e del sostegno alle edicole. Il contributo, che varia rispetto

alla dislocazione sul territorio, aiuterÃ  soprattutto le rivendite delle zone

interne a sostenere i costi di gestione e, nel contempo, favorirÃ  l'apertura di

nuovi punti vendita di libri e giornali. 

 

      I ringraziamenti al consigliere delegato Andrea Di Lucente

e al dirigente Gaspare Tocci per aver raccolto le nostre posizioni e quelle

delle organizzazioni di categoria del commercio nel corso dell'ultimo tavolo

tecnico.

 

 

 

Campobasso

5 novembre                   

                     

                                    Giuseppe di Pietro

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