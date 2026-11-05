Sicurezza digitale: Confcommercio Molise protegge le aziende del territorio

Formazione continua, supporto gratuito tramite lo SPIN EDI e opportunitÃ del bando MIMIT:

le azioni di Confcommercio Molise per tutelare e accompagnare il tessuto economico locale nella transizione digitale.

Alla luce dei recenti scenari di rischio a livello nazionale e internazionale, uniti al grave episodio di attacco informatico che ha recentemente colpito un'attivitÃ commerciale ad Isernia, la sicurezza digitale cessa di essere un'opzione per diventare una vera e propria prioritÃ strategica per la tenuta e lo sviluppo del tessuto economico regionale. Il concetto Ã¨ stato ribadito con forza dal Presidente regionale di Confcommercio Molise, Angelo Angiolillo, durante la sua partecipazione al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella. Confcommercio Molise sottolinea quanto sia fondamentale investire nella formazione continua sulla cybersicurezza per proteggere la continuitÃ operativa delle aziende locali. A tal fine, l'associazione ricorda che tramite lo SPIN (SPortello INnovazione EDI - Confcommercio Campobasso) Ã¨ possibile accedere a servizi gratuiti di supporto, consulenza e assistenza dedicati alle imprese del territorio.

L'impegno dell'associazione si rafforza con l'apertura del bando promosso dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) dedicato alla formazione e alla transizione digitale. Un'opportunitÃ decisiva per la crescita competitiva dei settori commerciali e produttivi, per la quale Confcommercio Molise mette a disposizione la propria struttura per affiancare gli operatori nell'accesso ai contributi e nell'adozione delle soluzioni tecnologiche necessarie. Â«Fare rete, investire in competenze e proteggere il futuro delle nostre aziende: il futuro del commercio passa indispensabilmente dalla sicurezza digitaleÂ» sostiene Angelo Angiolillo, Presidente Confcommercio Molise.

Per maggiori dettagli sui percorsi di supporto e sugli strumenti agevolativi legati a cloud e cybersecurity, le imprese possono rivolgersi alle sedi di Confcommercio Molise o consultare la sezione dedicata sul portale nazionale Confcommercio.

Campobasso, 5 novembre 2026