Controlli dall'alto a Venafro: i Carabinieri in elicottero contro caporalato e reati ambientali

Nella giornata odierna, il territorio di Venafro e dellâ€™hinterland Ã¨ stato interessato da un servizio straordinario di controllo aereo coordinato dalla locale Compagnia Carabinieri, svolto con lâ€™ausilio di un elicottero AW 119 del Nucleo Elicotteri Carabinieri Roma Urbe.

A bordo del velivolo sono saliti il Comandante della Compagnia Carabinieri di Venafro e il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno guidato la ricognizione sui punti cardine dell'area di competenza. L'attivitÃ ha consentito di eseguire dettagliati rilievi fotografici e verifiche su obiettivi sensibili, funzionali a specifici filoni di Polizia Giudiziaria attualmente in corso.

Nel contempo, il pattugliamento aereo Ã¨ stato mirato a una rigorosa attivitÃ di prevenzione e contrasto del fenomeno del caporalato e del lavoro sommerso. Dall'alto sono stati monitorati i fondi agricoli e gli oliveti della zona per individuare squadre di raccoglitori d'olive, indirizzando e agevolando i successivi controlli a terra dei militari dell'Arma sulla regolaritÃ dei rapporti d'impiego e sul rispetto della sicurezza dei lavoratori.

Particolare attenzione Ã¨ stata inoltre dedicata alla prevenzione dei reati ambientali: la ricognizione aerea ha consentito di ispezionare capillarmente terreni agricoli, aree isolate e corsi d'acqua del comprensorio, al fine di individuare e reprimere tempestivamente eventuali sversamenti illeciti di rifiuti speciali, scarti industriali o liquami zootecnici a tutela delle falde idriche e della salute pubblica.

Lâ€™impiego della componente aerea dell'Arma ha confermato lâ€™elevata efficacia del controllo integrato tra terra e cielo, velocizzando lâ€™acquisizione documentale e garantendo una cornice di sicurezza stringente e visibile a tutela dell'intera comunitÃ venafrana.