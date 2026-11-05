Riapre a pieno regime la SP 55 tra Frosolone e Sant’Elena Sannita: terminati i lavori di ripristino

Era

stata chiusa dopo il maltempo della scorsa primavera a causa di un’importante

frana. Ora la SP 55 tra Frosolone e Sant’Elena Sannita ha recuperato la sua

piena funzionalità. Con il rifacimento del manto stradale, sono stati

completati i lavori di sistemazione eseguiti dalla Provincia di Isernia lungo

il tratto.

L’intervento,

finanziato con i fondi della Protezione Civile per 200 mila euro, è stato svolto

con la collaborazione del Comune di Frosolone. La strada era tornata

percorribile già a giugno grazie a un’opera provvisoria con materiale breccioso,

ma il rifacimento dell’asfalto ha ripristinato le normali condizioni di

percorribilità. Il monitoraggio effettuato dai tecnici provinciali non ha

evidenziato nuovi segni di cedimento del terreno.

I lavori

erano fortemente attesi dai cittadini di Frosolone e Sant’Elena Sannita e, in

particolare, da un’azienda agricola della zona che era stata minacciata dalla

frana.

“Un

altro tassello s’inserisce nel mosaico dei lavori di sistemazione stradale

pianificati dal nostro Ente. In questi mesi sono rimasto in comunicazione

costante con i cittadini colpiti dalla frana lungo la SP 55 e sono lieto che

ora possano attraversarla in piena sicurezza”. Queste le parole del

presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia.