Riapre a pieno regime la SP 55 tra Frosolone e Sant’Elena Sannita: terminati i lavori di ripristino

Era
stata chiusa dopo il maltempo della scorsa primavera a causa di un’importante
frana. Ora la SP 55 tra Frosolone e Sant’Elena Sannita ha recuperato la sua
piena funzionalità. Con il rifacimento del manto stradale, sono stati
completati i lavori di sistemazione eseguiti dalla Provincia di Isernia lungo
il tratto.
L’intervento,
finanziato con i fondi della Protezione Civile per 200 mila euro, è stato svolto
con la collaborazione del Comune di Frosolone. La strada era tornata
percorribile già a giugno grazie a un’opera provvisoria con materiale breccioso,
ma il rifacimento dell’asfalto ha ripristinato le normali condizioni di
percorribilità. Il monitoraggio effettuato dai tecnici provinciali non ha
evidenziato nuovi segni di cedimento del terreno.
I lavori
erano fortemente attesi dai cittadini di Frosolone e Sant’Elena Sannita e, in
particolare, da un’azienda agricola della zona che era stata minacciata dalla
frana.
“Un
altro tassello s’inserisce nel mosaico dei lavori di sistemazione stradale
pianificati dal nostro Ente. In questi mesi sono rimasto in comunicazione
costante con i cittadini colpiti dalla frana lungo la SP 55 e sono lieto che
ora possano attraversarla in piena sicurezza”. Queste le parole del
presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia.