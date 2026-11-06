Polizia di Stato Isernia: il Questore sospende per 10 giorni la licenza di un locale del centro isernino

Il Questore di Isernia, Dott. Luigi Peluso, in data 2 novembre 2026, ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), ha disposto la sospensione della licenza, per la durata di 10 giorni con decorrenza dal 6 novembre 2026, di un esercizio pubblico situato nel centro di Isernia.

Il provvedimento scaturisce da un'attivitÃ istruttoria che ha preso in esame episodi verificatisi presso il locale e che hanno evidenziato situazioni rilevanti sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Tra gli elementi valutati figura, in particolare, un episodio di violenza avvenuto durante una serata caratterizzata da un significativo afflusso di persone, nel corso della quale un avventore sarebbe stato aggredito da altri soggetti. La vicenda ha richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e ha comportato gli opportuni accertamenti sulle circostanze dell'accaduto.

Ulteriori verifiche amministrative hanno inoltre riguardato la somministrazione di bevanda alcolica a un minorenne, in violazione della normativa vigente.

La sospensione disposta ai sensi dell'articolo 100 del T.U.L.P.S. costituisce una misura di carattere preventivo, volta a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e a impedire il ripetersi di situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la collettivitÃ .

Il provvedimento si inserisce nell'ambito della costante attivitÃ di controllo svolta dalla Polizia di Stato sugli esercizi pubblici e sui luoghi di aggregazione, finalizzata a garantire il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini.

ProseguirÃ l'attivitÃ delle Forze dell'Ordine, volta a seguire attentamente, sul territorio provinciale, le problematiche connesse all'ordine e alla sicurezza dei cittadini e alla tutela dell'ordine pubblico.

Isernia, 06.11.2026

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