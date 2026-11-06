Furti dâ€™auto a Pescopennataro e nei comuni limitrofi: il Comune lancia lâ€™allerta

Appello alla cittadinanza: massima attenzione e segnalazione immediata di movimenti sospetti alle Forze dellâ€™Ordine.

Furti di autovetture nella notte a Pescopennataro e nei paesi limitrofi. A lanciare lâ€™allarme Ã¨ lâ€™Amministrazione comunale di Pescopennataro, che ha diffuso un avviso rivolto a tutta la cittadinanza per richiamare lâ€™attenzione su quanto accaduto e invitare la popolazione ad adottare alcune precauzioni.

Secondo quanto comunicato dal Comune, diversi furti di auto si sarebbero verificati nel corso della scorsa notte, interessando il territorio comunale e le localitÃ vicine.

Da qui lâ€™invito ai cittadini a prestare la massima attenzione, chiudere sempre accuratamente le autovetture, non lasciare le chiavi allâ€™interno e non tenere oggetti di valore in bella vista.

Lâ€™Amministrazione raccomanda inoltre di segnalare tempestivamente alle Forze dellâ€™Ordine eventuali movimenti o presenze sospette, evitando assolutamente iniziative personali o interventi diretti.

Â«La collaborazione di tutti Ã¨ fondamentale per tutelare la sicurezza della nostra comunitÃ Â», sottolinea il Comune, che invita anche a condividere lâ€™avviso affinchÃ© raggiunga il maggior numero possibile di cittadini.

Un richiamo alla prudenza e alla collaborazione, in attesa che le autoritÃ competenti facciano luce sugli episodi segnalati.